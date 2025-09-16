Ispred i iza vremena

Počinje nova tech business sezona – pred vama je listopadski broj Mreže, koji donosi teme koje definiraju budućnost hrvatskog tehnološkog ekosustava. Tradicionalno smo ispred svog vremena, čak i ako za to plaćamo cijenu.

Ovaj broj otvara Zvonkov nacionalni uvid u stanje umjetne inteligencije u hrvatskom gospodarstvu. Istraživanje otkriva kako se domaće tvrtke nose s izazovima GenAI revolucije, i gdje vidimo najveće prilike za rast. Rezultati pokazuju zanimljivu dinamiku između onih koji su već počeli usvajati AI tehnologije i onih koji još uvijek oklijevaju, često zbog nerazumijevanja potencijala ili straha od složenosti implementacije.

Tema broja je Edge AI, Mladen Viher raspisao se kao da je na steroidima, čitave oveće cjeline nisu ni stale u ovaj broj, ali stat će u naredne. Ali što je zapravo Edge AI? Još jedna tema ispred svojeg vremena… Edge AI znači inteligentnu obradu podataka i sposobnost automatskog donošenja odluka na rubu mreže – u uređajima poput senzora, kamera, dronova i pametnih telefona. Umjesto slanja podataka u oblak, analitika se izvodi lokalno, čime se povećava brzina, smanjuje kašnjenje i osigurava veća privatnost. Taj princip otvara nove mogućnosti u industriji, zdravstvu, sigurnosti i vojnim primjenama, gdje su brzina i autonomija ključni. Istodobno, Edge AI donosi brojne tehnološke i etičke probleme, o kojima se mora voditi računa prilikom oblikovanja Edge AI sustava

Imamo intervju s Filipom Čižmešijom iz tvrtke Axians Hrvatske – "Naše rješenje AxiFlow u potpunosti je proizvod našeg, hrvatskog tima. Riječ je o sustavu za praćenje prometa na pojedinim dijelovima mreže, alatu koji pruža uvid u to tko s kime u mreži komunicira, kakvim sadržajima, i slično. Omogućuje brzo otkrivanje eventualnih zagušenja u mreži i rješava ih u najkraćem mogućem roku".

Naš specijal o web-hostingu u Hrvatskoj dolazi u pravom trenutku. Analiza tržišta otkriva dinamičnu industriju koja se prilagođava novim zahtjevima digitalnog poslovanja.

Tko je ubio električne aute? – priznajem, u naslovu i opremi te teme zašli smo malo u clickbait. Pravi naslov trebao bi biti – "tko je ubio električne aute jednom prije, kada su se pojavili prvi, drugi, ili možda treći put?". Električni auti uopće nisu novi izum, prvi su vozili prije sto godina, i imali su svoja razdoblja interesa s vremena na vrijeme, ali svaki put bili su zaustavljeni. Kako i zašto – time se bavi Marinina tema. E-auti sada su konačno "here to stay", ali epizode iz povijesti itekako su poučne. Kako sam puno puta rekao, uglavnom smo ispred svojeg vremena, a budimo malo i iza.

Srednja i istočna Europa postaju sve važnije na globalnoj tech mapi. Naša regionalna analiza otkriva kako se zemlje našeg susjedstva pozicioniraju u digitalnoj ekonomiji, i gdje Hrvatska može učiti iz njihovih iskustava. Analiza rabljenog softvera iz pravne perspektive postaje sve relevantnija u vremenu kada se tvrtke suočavaju s rastućim troškovima licenciranja i potrebom za optimizacijom IT budžeta. Razumijevanje pravnog okvira ključno je za sigurnu navigaciju tim složenim područjem.