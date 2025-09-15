Steven Pinker i njegovi branitelji

Kritizirati knjige Stevena Pinkera višestruko je neugodno. Njegovi poznati radovi "The Better Angels of Our Nature" i "Enlightenment Now", u kojima opisuje snažni progres u svijetu posljednjih stoljeća, izazvan idejama koje pripisuje prosvjetiteljstvu, napadane su nerijetko vrlo neukusno. Kritičari se nisu mogli suzdržati od izražavanja averzije prema samom Pinkeru, dakle, autoru, a ne tekstu, a urednici su im u tome popuštali. Biti asociran s tom vrstom kritičara nije ugodno. Drugo, mnogi su Pinkerovi istomišljenici skloni odgovoriti istom mjerom, grubo i ad hominem, što je također neugodno.