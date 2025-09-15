Steven Pinker i njegovi branitelji

Progres čovječanstva Steven Pinker objašnjava drugim zakonom termodinamike

Željko Ivanković ponedjeljak, 15. rujna 2025. u 06:00

Kritizirati knjige Stevena Pinkera višestruko je neugodno. Njegovi poznati radovi "The Better Angels of Our Nature" i "Enlightenment Now", u kojima opisuje snažni progres u svijetu posljednjih stoljeća, izazvan idejama koje pripisuje prosvjetiteljstvu, napadane su nerijetko vrlo neukusno. Kritičari se nisu mogli suzdržati od izražavanja averzije prema samom Pinkeru, dakle, autoru, a ne tekstu, a urednici su im u tome popuštali. Biti asociran s tom vrstom kritičara nije ugodno. Drugo, mnogi su Pinkerovi istomišljenici skloni odgovoriti istom mjerom, grubo i ad hominem, što je također neugodno.

Članak dostupan pretplatnicima

Kako bi mogao pročitati cijeli članak, moraš biti prijavljen na Bug.hr sa svojim podacima te imati status pretplatnika.

Registriraj se Prijavi se
Mreza 10 / 2025 listopad 2025.
Prethodna tema Sljedeća tema


HI-FI SETUP TJEDNA: Audiovector, Primare, Bluesound

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

5.850 EUR Kupi

Donosi snažan i uravnotežen bas.

Akcija

REL ACOUSTICS T/7X

Opremljen 8" aktivnim i 10" pasivnim driverom, Class A/B pojačalom od 200W i REL Speakon high-level ulazima, pruža dubok i prirodan zvuk koji se savršeno stapa s glavnim zvučnicima.

1.099 € 1.223,00 € Akcija

Britanski audiofilski zvučnik izrađen u Oxfordshireu.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Kompaktni 2-smjerni bas-refleks monitor sa 5” Falcon B110 wooferom i 25 mm M-range soft dome visokotoncem (SEAS) pruža frekvencijski odziv 40 Hz – 25 kHz uz osjetljivost 86 dB i impedanciju 8Ω. Snage do 100 W, u drvenom furniru, mase 7,5 kg po komadu.

2.174 € 2.899 € Akcija

Kompaktna veličina. Moćan zvuk.

Akcija

BLUESOUND Node N132

Hi-fi glazbeni streamer BluOS NODE (N132) s ESS ES9039Q2M DAC-om donosi vrhunsku kvalitetu zvuka, podršku za visoko-rezolucijske formate (FLAC, MQA, DSD256), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 aptX Adaptive, HDMI eARC, AirPlay 2 i brojne servise. Upravlja se BluOS aplikacijom, dimenzije 220×46×146 mm.

529 € 589 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi