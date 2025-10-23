Zagrebački HNK dobio je AI conciergea

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu postalo je prvo kazalište u Hrvatskoj i regiji koje uvodi uslugu AI conciergea, digitalnog alata razvijenog u suradnji s grupacijom Bosqar Invest, odnosno njihovom tehnološkom tvrtkom Graia.



Alat omogućuje publici pristup informacijama o predstavama, programu, cijenama ulaznica, pretplatama te praktičnim detaljima poput radnog vremena blagajne i parkirnih mjesta u blizini kazališta.



Tim alatom temeljenim na umjetnoj inteligenciji HNK u Zagrebu namjerava nadograditi i unaprijediti postojeću korisničku podršku, posebno za komunikaciju izvan radnog vremena i tijekom vikenda. Publika tako može doći do informacija u bilo kojem trenutku, uz mogućnost prebacivanja razgovora s AI conciergea na stvarnog agenta.



'HNK Zagreb pruža pozitivan primjer kako tehnologija može biti u službi umjetnosti, odnosno publike', rekla je Iva Hraste Sočo, intendantica Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu.



'Naš je cilj stvarati alate koji umjetnosti daju nove dimenzije čineći je dostupnijom publici, a umjetnicima omogućuju još veću posvećenost kulturnom stvaralaštvu', rekao je Darko Horvat, predsjednik uprave Bosqara.