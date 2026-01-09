EU naredila X-u: Zadržite svu dokumentaciju vezanu uz Groka

Europska komisija naložila je platformi društvenih medija X zadržavanje svih internih dokumenata i podataka koji se odnose na njegovog ugrađenog robota za brbljanje s umjetnom inteligencijom Groka do kraja 2026. godine. Slike razgolićenih žena i djece koje se dijeli na X-u nezakonite i užasne, istaknula je Komisija, pridružujući se sve većem zboru dužnosnika diljem svijeta koji su osudili porast slika objavljenih bez pristanka na platformi.



Komisija je sada odlučila produžiti nalog za zadržavanje poslan X-u prošle godine, koji se odnosio na algoritme i širenje ilegalnog sadržaja. Zadržavanje je zatraženo jer vrh izvršne vlasti u Europskoj uniji sumnja u usklađenost X-a sa zakonima i želi imati pristup dokumentima ako to izričito zatraži. Ipak, to ne znači otvaranje nove formalne istrage temeljem Zakona o digitalnim uslugama.