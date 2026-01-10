Na pomolu je nagodba oko odštete za loš utjecaj AI-ja na tinejdžere

U moguće prvoj značajnoj pravnoj nagodbi u tehnološkoj industriji oko štete povezane s umjetnom inteligencijom, Google i startup Character.AI pregovaraju o uvjetima s obiteljima čiji su tinejdžeri počinili samoubojstvo ili su se ozlijedili nakon interakcije s robotima za brbljanje iza kojih stoji Character.AI-a.

Stranke su se u načelu složile oko nagodbe. Sada slijedi teži posao finaliziranja pojedinosti. Nagodbe će vjerojatno uključivati ​​novčanu odštetu, iako dosad nije priznata nikakva odgovornost.



Character.AI su 2021. godine pokrenuli bivši Googleovi inženjeri, koji su se 2024. vratili svom bivšem poslodavcu u ugovoru vrijednom 2,7 milijardi američkih dolara. Ta platforma poziva korisnike na razgovor s personama koje je generirala umjetna inteligencija.



Među njenim žrtvama je Sewell Setzer III, 14-godišnjak koji je počinio samoubojstvo nakon što je vodio seksualizirane razgovore s botom "Daenerys Targaryen". Njegova majka Megan Garcia rekla je američkom Senatu kako tvrtke moraju biti "pravno odgovorne kada svjesno dizajniraju štetne AI tehnologije koje ubijaju djecu".



Druga tužba opisuje 17-godišnjaka kojeg je chatbot poticao na samoozljeđivanje i sugerirao kako je ubojstvo njegovih roditelja razuman odgovor za ograničavanje vremena provedenog pred ekranom. Character.AI je prošlog listopada zabranio pristup maloljetnicima.

