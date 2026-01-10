Na pomolu je nagodba oko odštete za loš utjecaj AI-ja na tinejdžere
Google i Character.AI pregovaraju o prvim većim nagodbama u slučajevima smrti ili samoozljeđivanja tinejdžera povezanih s robotima za brbljanje
U moguće prvoj značajnoj pravnoj nagodbi u tehnološkoj industriji oko štete povezane s umjetnom inteligencijom, Google i startup Character.AI pregovaraju o uvjetima s obiteljima čiji su tinejdžeri počinili samoubojstvo ili su se ozlijedili nakon interakcije s robotima za brbljanje iza kojih stoji Character.AI-a.
Stranke su se u načelu složile oko nagodbe. Sada slijedi teži posao finaliziranja pojedinosti. Nagodbe će vjerojatno uključivati novčanu odštetu, iako dosad nije priznata nikakva odgovornost.
Character.AI su 2021. godine pokrenuli bivši Googleovi inženjeri, koji su se 2024. vratili svom bivšem poslodavcu u ugovoru vrijednom 2,7 milijardi američkih dolara. Ta platforma poziva korisnike na razgovor s personama koje je generirala umjetna inteligencija.
Među njenim žrtvama je Sewell Setzer III, 14-godišnjak koji je počinio samoubojstvo nakon što je vodio seksualizirane razgovore s botom "Daenerys Targaryen". Njegova majka Megan Garcia rekla je američkom Senatu kako tvrtke moraju biti "pravno odgovorne kada svjesno dizajniraju štetne AI tehnologije koje ubijaju djecu".
Druga tužba opisuje 17-godišnjaka kojeg je chatbot poticao na samoozljeđivanje i sugerirao kako je ubojstvo njegovih roditelja razuman odgovor za ograničavanje vremena provedenog pred ekranom. Character.AI je prošlog listopada zabranio pristup maloljetnicima.