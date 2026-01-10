Bivši šef Googlea gradi najveći privatni svemirski teleskop na svijetu

Bivši izvršni direktor Googlea Eric Schmidt i njegova supruga Wendy mogli bi pomoći u stvaranju povijesti s novim projektom, svemirskim opservatorijem Lazuli. Teleskop najavljen na sastanku Američkog astronomskog društva mogao bi biti najveći privatno financirani uređaj te vrste u povijesti.



Lazuli bi trebao biti opremljen zrcalom promjera 3,1 metra, što bi ga učinilo većim od NASA-inog svemirskog teleskopa Hubble (ali manjim od svemirskog teleskopa James Webb). Također će imati kameru širokog polja, širokopojasni integralni spektrograf i koronagraf.

Ti instrumenti bit će korišteni za proučavanje puno toga, od egzoplaneta do supernova, ali Schmidt Sciences također predviđa kako će Lazuli biti korišten za potrebe "brzog odgovora", poput brzog okretanja radi prikupljanja podataka o objektima koje su uočili drugi teleskopi.



Lazuli je dio sustava opservatorija Schmidt, koji također uključuje tri zemaljska opservatorija: Argus Array, Deep Synoptic Array (DSA) i Large Fiber Array Spectroscopic Telescope (LFAST). Prema Schmidt Sciencesu, prikupljeni podaci i softver bit će široko dijeljeni prema zadanim postavkama.



Znanstvenici iz cijelog svijeta, na bilo kojoj razini karijere, moći će koristiti teleskope i pristupiti podacima prikupljenim njima. Sva četiri, uključujući Lazuli, mogla bi biti operativna prije kraja desetljeća.