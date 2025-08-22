Alat otvorenog koda otkriva i zlorabi propuste u mrežama 5G

Dizajniran je kako bi iskoristio razdoblje neposredno nakon što se uređaj poveže s 5G mrežom i još je u procesu rukovanja i potvrđivanja.

Sigurnosni stručnjaci objavili su alat otvorenog računalnog koda za otkrivanje propusta u 5G mobilnim mrežama, tvrdeći kako može izvoditi njuškanje odlaznih i dolaznih setova podataka, izvršiti napad smanjenja kvalitete veze i niz drugih potencijalnih ugroza.

"Sni5Gect njuška poruke iz 5G komunikacije prije potvrđivanja u stvarnom vremenu i i ubrizgava ciljani teret napada u silaznu komunikaciju prema korisničkoj opremi", objasnili su istraživači sa Singapurskog sveučilišta za tehnologiju i dizajn.

Dizajniran je kako bi iskoristio razdoblje neposredno nakon što se uređaj poveže s 5G mrežom i još je u procesu rukovanja i potvrđivanja (recimo, pri ulasku ili izlasku iz dizala, silasku iz aviona i isključivanju zrakoplovnog načina rada, prolasku kroz tunel ili garažu). Napadač ne mora znati vjerodajnice kako bi neovlašteno pratio komunikaciju, uz točnost veću od 80 posto na udaljenosti do 20 metara. Za ubrizgavanje paketa, stopa uspjeha varirala je između 70-90 posto.

Prikladan je za prepoznavanje uređaja, napade uskraćivanjem usluge i snižavanje razine zaštite. Organizacija GMSA, odgovorna za standard 5G, potvrdila je njihovo otkriće napada snižavanjem razine zaštite i dodijelila mu oznaku CVD-2024-0096.