Nakon prekida podmorskih kabela u Crvenom moru prekidi i na zapadnoj obali Afrike

Presijecanja kabela u Crvenom moru dogodili su se jer ih je oštetilo brodsko sidro pogođenog tankera koji je potonuo te presjekao četiri kabla – Seacom, TGN, AAE -1, EIG. Presijecanje tih kabela smanjilo je kapacitet protoka podataka u Crvenom moru za čak 25%. Naime, najmanje četiri podmorska kabela koja prolaze duž obale zapadne Afrike prekinuta su ili imaju značajne kvarove dok operateri diljem kontinenta pokušavaju osigurati zamjenski protok na kabelima koji su u funkciji.

Posljednjih godina u Africi je došlo do prekida mreže uzrokovanih oštećenjem kabela. Međutim, aktualni poremećaj "ukazuje na nešto veće [i] ovo je među najozbiljnijima", rekao je direktor istraživanja u grupi koja dokumentira internetske poremećaje diljem svijeta NetBlocks Isik Mater,.

Microsoft je potvrdio da su presječena ili oštećena četiri kabela – WACS, MainOne, SAT3 i ACE. Situacija je najlošija za najmanje devet afričkih zemalja koje imaju samo jedan kabel kojim su povezani na međunarodnu ineternetsku vezu a on je presječen. Microsoft je priopćio svojim južnoafričkim korisnicima: “Utvrdili smo da su optički kabeli na zapadnoj obali Afrike - WACS, MainOne, SAT3, ACE - oštećeni što je smanjilo ukupni kapacitet podatkovnog prometa u Južnoj Africi. Uz to smanjenje, nedavni prekidi kabela u Crvenom moru - EIG, Seacom, AAE-1 - dodatno utječu na kapacitet podatkovnog prometa na istočnoj obali Afrike. Zajedno ta dva incidenta utječu negativno na ukupne kapacitete za Internet u cijeloj Africi.” Seacom je potvrdio da je preusmjerio promet korisnika na kabel Equiano nakon što su usluge zapadnoafričkog kabelskog sustava prekinute. Vodacom je također potvrdio probleme s povezivanjem zbog višestrukih kvarova podvodnih kabela koji utječu na mrežne pružatelje. Equinix MainOne je potvrdio kako kvarovi na mreži MainOne utječe na više kabelskih sustava.

Najnoviji prekidi kabela, prema nepotvrđenim informacijama, dogodili su se u blizini Obale Bjelokosti u blizini Abidžana. Internetska tvrtka Cloudflare objavila je na blogu da su u tijeku veliki prekidi Interneta u Gambiji, Gvineji, Liberiji, Obali Bjelokosti, Gani, Beninu i Nigeru – a pogođeno je ukupno 11 zemalja. Namibija i Lesoto su također bili pogođeni.

Zapadnoafrički podatkovni centar i pružatelj usluga povezivanja MainOne priopćio je u petak da je prekid interneta koji je ranije ovog tjedna pogodio zapadnu i središnju Afriku uzrokovan prekidom u njegovu podmorskom kabelskom sustavu, objavio je Reuters.

MainOne, koji je u vlasništvu operatera podatkovnog centra Equinix (EQIX.O), naveo je da je "vanjski incident" rezultirao prekidom kabelskog sustava u Atlantskom oceanu, na obali Cote D'Ivoire uz obalu zapadne Afrike. Isključio je ljudsku aktivnost kao uzrok. "Naša preliminarna analiza sugerira da je neki oblik seizmičke aktivnosti na morskom dnu rezultirao pucanjem kabela", priopćio je MainOne, dodajući da će dobiti više podataka kada se kabel izvuče tijekom popravka.