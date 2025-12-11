Aetherflux za početak 2027. najavljuje orbitalni podatkovni centar

Startup iz SAD Aetherflux je najavio za prvo tromjesečje 2027. godine svoj prvi orbitalni satelit za podatkovne centre

Satelit će koristiti solarnu energiju u svemiru kako bi se zadovoljile ogromne energetske potrebe umjetne inteligencije.

Projekt, nazvan Galactic Berain, trebao bi biti rješenje za ograničene energetske potencijale na Zemlji. Nakon prvog satelita u prvom tromjesečju 2027. godine planirano je lansiranje još takvih satelita u konstelaciju za podatkovnu pohranu.

Pristup energiji jedno je od glavnih uskih grla za skaliranje umjetne inteligencije. Taj problem uzrokovan je vremenskim okvirima infrastrukture: osiguranje nekretnina, uspostavljanje komunalnih priključaka i izgradnja novih podatkovnih centara mogu potrajati više od pola desetljeća.

izgradnja satelita Aetherfluxa

„Utrka za umjetnu opću inteligenciju u osnovi je utrka za računalnim kapacitetima, a time i za energijom. Problem je u tome što nas naši trenutni energetski planovi jednostavno neće dovoljno brzo dovesti do cilja“, rekao je osnivač i izvršni direktor Aetherfluxa te suosnivač Robinhooda Baiju Bhatt.

Aetherflux je za iduću godinu planirao lansirati svoj prvi satelit za bežični prijenos energije iz niske Zemljine orbite na Zemlju pomoću lasera. Aetherflux planira graditi elektroenergetsku mrežu u svemiru, s početnim primjenama za izvođenje računanja umjetne inteligencije u orbiti i isporuku energije u problematična okruženja na Zemlji. Razvojem naprednih svemirskih sustava za generiranje solarne energije u orbiti omogućio bi obilje energije za Zemlju.