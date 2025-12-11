Aetherflux za početak 2027. najavljuje orbitalni podatkovni centar

Startup iz SAD Aetherflux je najavio za prvo tromjesečje 2027. godine svoj prvi orbitalni satelit za podatkovne centre

Gorden Knezović četvrtak, 11. prosinca 2025. u 06:15

Satelit će koristiti solarnu energiju u svemiru kako bi se zadovoljile ogromne energetske potrebe umjetne inteligencije. 

Projekt, nazvan Galactic Berain, trebao bi biti rješenje za ograničene energetske potencijale na Zemlji. Nakon prvog satelita u prvom tromjesečju 2027. godine planirano je lansiranje još takvih satelita u konstelaciju za podatkovnu pohranu.

Pristup energiji jedno je od glavnih uskih grla za skaliranje umjetne inteligencije. Taj problem uzrokovan je vremenskim okvirima infrastrukture: osiguranje nekretnina, uspostavljanje komunalnih priključaka i izgradnja novih podatkovnih centara mogu potrajati više od pola desetljeća.

izgradnja satelita Aetherfluxa
izgradnja satelita Aetherfluxa

„Utrka za umjetnu opću inteligenciju u osnovi je utrka za računalnim kapacitetima, a time i za energijom. Problem je u tome što nas naši trenutni energetski planovi jednostavno neće dovoljno brzo dovesti do cilja“, rekao je  osnivač i izvršni direktor Aetherfluxa te suosnivač Robinhooda Baiju Bhatt.

Aetherflux je za iduću godinu planirao lansirati svoj prvi satelit za bežični prijenos energije iz niske Zemljine orbite na Zemlju pomoću lasera. Aetherflux planira graditi elektroenergetsku mrežu u svemiru, s početnim primjenama za izvođenje računanja umjetne inteligencije u orbiti i isporuku energije u problematična okruženja na Zemlji. Razvojem naprednih svemirskih sustava za generiranje solarne energije u orbiti omogućio bi obilje energije za Zemlju.

Baiju Bhatt, osnivač i izvršni direktor Aetherfluxa te suosnivač Robinhooda
Baiju Bhatt, osnivač i izvršni direktor Aetherfluxa te suosnivač Robinhooda


Naš favorit mjeseca

KEF Q3 Meta & Marantz Melody X

Donosimo spoj elegancije i kvalitetnog zvuka – Marantz Melody X M-CR612 mrežni CD receiver kao svestran izvor i KEF Q3 Meta zvučnici kao precizan, izražajan i nagrađivan par zvučnika.

Kupi

Vrhunski Wireless zvučnik kojega Vaša glazba zaslužuje.

Akcija

NAIM Mu-so 2nd generation + GRATIS maska

Chromecast, AirPlay 2, TIDAL, Spotify, Bluetooth, Roon-Ready, Internet Radio, UPnP, HDMI ARC, Multiroom, digitalni i analogni ulazi, USB, podrška za aplikacije (iOS i Android), kompenzacija prostorije, alarm i sat.

1.099 € 1.299 € Akcija

Aktivni zvučnici s integriranim A/B pojačalom.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

Aktivni 2-smjerni zvučnici s 125mm keramičko-aluminijskim wooferom i 25mm aluminijskim visokotoncem pružaju raspon 42Hz–28kHz, snažno pojačalo od 100W, RCA/XLR ulaze, prilagodbu tona i elegantan MDF kabinet s magnetskim maskama.

1.192 € 1.490 € Kupi

Poništavanje buke svjetske klase.

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Headphones ANC

Bežične slušalice s aktivnim poništavanjem buke, ugrađenim mikrofonom, Bluetooth 5.3 povezivanjem i 24 sata baterije. Udoban dizajn s podesivom trakom, proteinskom kožom i uklonjivim jastučićima te USB-C punjenjem pruža vrhunsko iskustvo slušanja.

375 € 419 € Kupi

Ekskluzivna Flax membrana i TAM visokotonac.

Akcija

FOCAL Aria Evo X No1

Dvosmjerni bass-reflex bookshelf zvučnici s 16,5cm Flax bas/srednjetoncem i Al/Mg TAM visokotoncem pružaju frekvencijski odziv 55Hz–30kHz, osjetljivost 89,5dB i impedanciju 8Ω. Kompaktne dimenzije i snažna izvedba idealni su za kvalitetan stereo sustav.

1.123 € 1.498 € Akcija

Smart soundbar s Dolby Atmosom.

Akcija

BOSE Smart soundbar

Smart soundbar s Dolby Atmosom i AI načinom dijaloga pruža potpunu audio imerziju, jasne glasove i kontrolu putem Bose aplikacije. WiFi i Bluetooth 5.0 omogućuju jednostavno povezivanje, a u paketu dolaze svi potrebni kabeli i daljinski upravljač.

529 € 589 € Akcija

Dizajniran za vrhunski zvuk.

PRO-JECT E1.2 gramofon

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina (33/45 o/min) pruža stabilan rad, tihi ležaj, wow & flutter do 0,23%, S/N omjer 65 dB te laganu, preciznu ručku. Dolazi s pokrovom, adapterom za singlove i napajanjem.

329 € Kupi

12. generacija Uni-Q s MAT™ drivera.

Akcija

KEF LS50 Meta

Dvostazni bass-reflex zvučnici s Uni-Q aluminijskim driverima i Metamaterial Absorption tehnologijom pružaju precizan zvuk, raspon 47Hz–45kHz, maksimalni output 106dB i preporučenu snagu pojačala 40–100W. Kompaktni dizajn i vrhunska izvedba za audiofile.

1.399 € Kupi