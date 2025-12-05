Strahovi postaju stvarnost: Sateliti ometaju svemirske teleskope

U 2019. godini oko Zemlje je kružilo 2000 satelita. Sada ih je oko 15 tisuća. Broj bi se mogao povećati na zapanjujućih 560 tisuća do kraja 2030-ih.

Mreža petak, 5. prosinca 2025. u 06:15
📷 NASA
NASA

Gotovo sve slike s pojedinih svemirskih teleskopa u niskoj Zemljinoj orbiti mogle bi biti pod utjecajem svjetlosti s umjetnih satelita kako broj komunikacijskih svemirskih letjelica naglo raste, otkrilo je novo istraživanje koje je vodila NASA. Gotovo 40 posto slika svemirskog teleskopa Hubble moglo bi imati smetnje zbog toga.

U 2019. godini oko Zemlje je kružilo 2000 satelita. Sada ih je oko 15 tisuća, uglavnom zato što su troškovi lansiranja dramatično pali. Broj bi se mogao povećati na zapanjujućih 560 tisuća do kraja 2030-ih, prema trenutno aktualnim planovima.

NASA-in istraživački znanstvenik Alejandro Borlaff i njegov tim koristili su bazu podataka planiranih lansiranja kako bi proučili utjecaj komunikacijskih satelita na svemirske teleskope u niskoj Zemljinoj orbiti.

U studiju su uključeni NASA-in svemirski teleskop SPHEREx, predloženi sustav ARRAKIHS Europske svemirske agencije i planirani kineski svemirski teleskop Xuntian, kao i Hubble, koji svi kruže na visinama između oko 450 i 800 kilometara. Nalazi sugeriraju kako bi oko 39,6 posto Hubbleovih i 96 posto slika s ostala tri teleskopa bilo pogođeno smetnjama satelita. U međuvremenu, prosječan broj satelita promatranih po ekspoziciji procjenjuje se na 2,14 za Hubble, 5,64 za SPHEREx, 69 za ARRAKIHS i 92 za Xuntian, ako će planirane konstelacije biti dovršene.

Tijekom 2023. skeniranje starijih slika koje je snimio svemirski teleskop Hubble između 2002. i 2021. otkrilo je kako 2,7 ± 0,2 posto slika s tipičnim vremenom ekspozicije od 11 minuta sadržava barem jedan satelitski trag.

U radu objavljenom u časopisu Nature istraživači su rekli kako bi problem mogao biti ublažen postavljanjem satelita u orbite niže od onih u kojima rade teleskopi. To bi, međutim, moglo imati neželjene posljedice na Zemljin ozonski omotač.



