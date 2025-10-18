Meta Platforms gasi Facebookov Messenger za desktop računala

Korisnici će biti preusmjereni na web izdanja Facebooka i Messengera te Facebookove aplikacije za Windowse.

Meta Platforms gasi aplikaciju Messenger za operativne sustave macOS i Windows. Bit će aktivna do 15. prosinca, nakon čega će njeni korisnici biti preusmjereni na web izdanja Facebooka i Messengera te Facebookove aplikacije za Windowse.

Nije stiglo objašnjenje zašto dolazi do gašenja Messengera za stolna računala. Kako bi vaši razgovori bili pohranjeni u budućnosti, morat ćete uključiti sigurnu pohranu i dodati PIN svom korisničkom računu (ako to već niste učinili).

Za arhiviranje razgovora:

kliknite sličicu zupčanika iznad svoje profilne slike

kliknite Privacy & Safety pa zatimEnd-to-end encrypted chats

kliknite Message storage i zatim uključite Turn on secure storage (ako već nije uključeno).

Meta je službeno izbacila Messenger s Facebooka 2014. godine kako bi stvorila fokusirano iskustvo razmjene poruka odvojeno od mnoštva značajki koje je platforma društvenih medija nudila u to vrijeme. Kasnije su pokušali povezati Messenger i Instagram Direct Messaging u jednu komunikacijsku platformu, od čega su odustali 2023.