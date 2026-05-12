Europski sud potvrdio: Meta Platforms treba plaćati naknadu izdavačima

"Sud utvrđuje kako je pravo na pravičnu naknadu za izdavače u skladu s pravom Unije, pod uvjetom da ta naknada predstavlja naknadu za odobrenje korištenja njihovih publikacija na mreži", objavio je Sud Europske unije (CJEU). Slučaj naglašava tekuću bitku oko autorskih prava između izdavača i kreatora te tehnoloških tvrtki zbog korištenja novinskih članaka ili autorskih djela za obuku o umjetnoj inteligenciji, što je pokrenulo sporove protiv tvrtki, uključujući Meta, OpenAI i Anthropic, zbog kršenja autorskih prava.



Slučaj je došao pred Sud nakon što je Meta osporila ovlasti talijanskog tijela za komunikacije AGCOM-a za određivanje naknade koju bi platforme online trebale platiti za korištenje novinskih članaka. Meta je tvrdila kako su takve nacionalne mjere nespojive s pravima koja su već dodijeljena izdavačima prema zakonodavstvu Unije o autorskim pravima. Talijanski sud naknadno je zatražio smjernice od Suda pravde Unije. "U potpunosti ćemo preispitati odluku i konstruktivno se angažirati kada se stvar vrati na talijanske sudove", rekao je glasnogovornik tvrtke Meta.



Europsko vijeće izdavača presudu smatra dobrom za novinarstvo i novinsku industriju. "Ova važna presuda utrt će put pravednijim pregovorima s čuvarima pristupa medijima koji su zloupotrijebili svoju dominaciju odbijajući pregovarati u dobroj vjeri.



Kvalitetno novinarstvo ovisi o sposobnosti izdavača da nadoknade ulaganja potrebna za proizvodnju pouzdanih vijesti i informacija. Sud je prepoznao kako ovaj cilj nije samo ekonomski legitiman, već je i usko povezan sa slobodom medija i pluralizmom u demokratskim društvima", rekla je Angela Mills Wade, izvršna direktorica Europskog vijeća izdavača.