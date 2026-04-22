Meta Platforms planira špijunirati i vlastite zaposlenike

Uprava tvrtke Meta Platforms poslala je, čini se, zaposlenicima dopis u kojem ih obavještava kako će uskoro pokrenuti novi alat Model Capability Initiative, koji će snimati njihove pritiske tipki, pokrete računalnog miša, pa i povremeno snimati snimke zaslona. Cilj? Prikupljanje podataka za izgradnju boljih modela umjetne inteligencije.



Nadzor će, navodno, obuhvatiti radnike dok koriste "aplikacije i URL-ove povezane s poslom", uključujući Gmail, GChat, VCCode i internu aplikaciju Metamate. U obrazloženju je navedeno kako AI modeli ne razumiju kako ljudi koriste računala, pa Meti trebaju stvarni primjeri kako bi mogla izgraditi agente.



Anthropic je 2024. godine predstavio tehnologiju koja može obavljati zadaće umjesto čovjeka, a OpenAI je prošle godine najavio Operatora, alat koji može upravljati web preglednikom umjesto njegovog vlasnika. Microsoft je čak stvorio posebnu vrstu računala u oblaku koje AI agenti mogu koristiti.



Metin termin za to je osobna superinteligencija". Glavni izvršni direktor Mark Zuckerberg uvjeren je kako će "pomoći u postizanju ciljeva, stvaranju onog što želite vidjeti u svijetu, doživljavanju bilo koje avanture, bivanju boljim prijateljem onima do kojih vam je stalo i izrastanju u osobu kakva želite biti".

