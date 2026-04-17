Nema naknada za pristup WhatsAppu, kaže Europska komisija

U Komisiji su uvjereni kako Meta Platforms krši pravila Europske unije o tržišnom natjecanju. Privremene mjere koje su nametnuli ostat će na snazi ​​do kraja istrage.

Europska komisija namjerava naložiti tvrtki Meta Platforms ponovno uspostavljanje konkurentskih asistenata za umjetnu inteligenciju na njezinoj usluzi za razmjenu poruka WhatsApp nakon što je američki tehnološki div uveo naknadu za pristup.

Komisija namjerava naložiti Meti povratak na stanje kakvo je bilo prije 15. listopada 2025. godine. Meta je prethodno u ožujku obavijestila Komisiju kako će dopustiti konkurentske asistente temeljene na umjetnoj inteligenciji na WhatsAppu godinu dana, uz naknadu, nakon što je isprva planirala potpunu zabranu.

Tvrde kako Komisija želi iskoristiti svoje ovlasti kako bi nekim od najvećih tvrtki na svijetu omogućila besplatno korištenje WhatsApp Businessa, što će platiti mali korisnici u Europi.



Istraga je proširena i na Italiju, gdje je tamošnje tijelo za zaštitu tržišnog natjecanja prošle godine otvorilo vlastitu istragu.