Euro-Office – europska alternativa Microsoftu

Europski softverski paket bit će transparentnog upravljanja, a trebao bi omogućiti smanjenje ovisnosti o neeuropskim platformama.

Objedinjavanje interesa

Koalicija europskih poduzeća i organizacija zajednice pokrenula je Euro-Office, rješenje za uređivanje dokumenata, proračunskih tablica i prezentacija, razvijeno kao suverena suradnja zajednice više od deset različitih organizacija. Rješenje koje podržavaju velike europske tehnološke tvrtke – među njima IONOS, Nextcloud, Eurostack, XWiki, OpenProject, Soverin, Abilian i BTactic – planira prvo stabilno izdanje do ljeta.

Diljem Europe javne uprave, poduzeća i obrazovne institucije preispituju svoju ovisnost o neeuropskim platformama za produktivnost. Iako uredski softver ostaje kritična infrastruktura, ne postoji rješenje koje kombinira potpunu kompatibilnost s Microsoftovim formatima, poznato korisničko iskustvo i digitalni suverenitet pod europskim upravljanjem.

Najava europskog rješenja dolazi u trenutku kada mnoge organizacije preispituju svoje oslanjanje na postojeća uredska rješenja – ne samo s gledišta troškova ili funkcionalnosti, već sve više s aspekta kontrole i dugoročnog rizika.

Tek ovog tjedna postalo je poznato da je OnlyOffice ugasio svoju ponudu u oblaku, prisiljavajući mnoge organizacije da preispitaju svoje postojeće postavke.

„S obzirom na geopolitički razvoj događaja koji smo vidjeli u protekloj godini, postoji jasna potreba za pouzdanim, potpuno kompatibilnim s Microsoftom i jednostavnim rješenjem za suverene urede u Europi“, rekao je Achim Weiss, izvršni direktor tvrtke IONOS, te dodao: „Naša zajednička inicijativa pruža paket s izuzetno poznatim sučeljem i sposobnošću rada s dokumentima, prezentacijama i proračunskim tablicama.“

Suverene funkcije

Postojeće alternative često zahtijevaju kompromise između kompatibilnosti i upotrebljivosti, opterećene su pravnim rizicima oko licenciranja i zaštitnih znakova ili su razvijene bez transparentnog, otvorenog upravljanja – bez neovisne i održive zajednice suradnika. Za organizacije koje rukuju osjetljivim informacijama i javnim podacima to stvara strukturni rizik.

Euro-Office otklanja takve nedostatke. Dizajniran je kako bi omogućio besprijekorno rukovanje široko korištenim formatima dokumenata, proračunskih tablica i prezentacija, a istovremeno nudi sučelje koje svodi probleme s ponovnom obukom i migracijom na minimum.

Cijela je kodna baza objavljena pod potpuno otvorenom licencom, bez ograničenja zaštitnih znakova, te je razvijana u transparentnom procesu otvorenom za javni uvid i doprinos. Rezultat je uredski paket izgrađen ne samo za funkcionalnost, nego i za stratešku otpornost.

„Europa već godinama ima tehničke gradivne blokove. Ono što je do sada nedostajalo bila je inicijativa koja bi ih objedinjavala u smisleno, sveobuhvatno rješenje“, kaže Frank Karlitschek, izvršni direktor Nextclouda.

Dodao je: „S Euro-Officeom ne počinjemo od nule; umjesto toga preuzimamo odgovornost za vitalni dio digitalne infrastrukture. To organizacijama konačno daje alate kojima mogu vjerovati – transparentne, izdržljive i upravljane u Europi.“

s lijeva na desno: Achim Weiss, izvršni direktor tvrtke IONOS, Henri Schmidt, zastupnik u njemačkom parlamentu, Frank Karlitschek, izvršni direktor tvrtke Nextcloud

Dostupnost

Javni tehnički pregled Euro-Officea odmah je dostupan na GitHubu. Pregled omogućuje organizacijama i pojedincima da procijene osnovne funkcionalnosti, testiraju kompatibilnost i daju povratne informacije prije prvog stabilnog izdanja planiranog za ljeto.