Euro-Office – europska alternativa Microsoftu

Inicijativa otvorenog koda obećava do ljeta stabilnu verziju europskog uredskog paketa besprijekorne kompatibilnosti dokumenata Euro-Office

Gorden Knezović srijeda, 1. travnja 2026. u 01:05
Europski softverski paket bit će transparentnog upravljanja, a trebao bi omogućiti smanjenje ovisnosti o neeuropskim platformama. 

Objedinjavanje interesa

Koalicija europskih poduzeća i organizacija zajednice pokrenula je Euro-Office, rješenje za uređivanje dokumenata, proračunskih tablica i prezentacija, razvijeno kao suverena suradnja zajednice više od deset različitih organizacija. Rješenje koje podržavaju velike europske tehnološke tvrtke – među njima IONOS, Nextcloud, Eurostack, XWiki, OpenProject, Soverin, Abilian i BTactic – planira prvo stabilno izdanje do ljeta.

Diljem Europe javne uprave, poduzeća i obrazovne institucije preispituju svoju ovisnost o neeuropskim platformama za produktivnost. Iako uredski softver ostaje kritična infrastruktura, ne postoji rješenje koje kombinira potpunu kompatibilnost s Microsoftovim formatima, poznato korisničko iskustvo i digitalni suverenitet pod europskim upravljanjem.
Najava europskog rješenja dolazi u trenutku kada mnoge organizacije preispituju svoje oslanjanje na postojeća uredska rješenja – ne samo s gledišta troškova ili funkcionalnosti, već sve više s aspekta kontrole i dugoročnog rizika.
Tek ovog tjedna postalo je poznato da je OnlyOffice ugasio svoju ponudu u oblaku, prisiljavajući mnoge organizacije da preispitaju svoje postojeće postavke.

„S obzirom na geopolitički razvoj događaja koji smo vidjeli u protekloj godini, postoji jasna potreba za pouzdanim, potpuno kompatibilnim s Microsoftom i jednostavnim rješenjem za suverene urede u Europi“, rekao je Achim Weiss, izvršni direktor tvrtke IONOS, te dodao: „Naša zajednička inicijativa pruža paket s izuzetno poznatim sučeljem i sposobnošću rada s dokumentima, prezentacijama i proračunskim tablicama.“

Suverene funkcije

Postojeće alternative često zahtijevaju kompromise između kompatibilnosti i upotrebljivosti, opterećene su pravnim rizicima oko licenciranja i zaštitnih znakova ili su razvijene bez transparentnog, otvorenog upravljanja – bez neovisne i održive zajednice suradnika. Za organizacije koje rukuju osjetljivim informacijama i javnim podacima to stvara strukturni rizik.

Euro-Office otklanja takve nedostatke. Dizajniran je kako bi omogućio besprijekorno rukovanje široko korištenim formatima dokumenata, proračunskih tablica i prezentacija, a istovremeno nudi sučelje koje svodi probleme s ponovnom obukom i migracijom na minimum.

Cijela je kodna baza objavljena pod potpuno otvorenom licencom, bez ograničenja zaštitnih znakova, te je razvijana u transparentnom procesu otvorenom za javni uvid i doprinos. Rezultat je uredski paket izgrađen ne samo za funkcionalnost, nego i za stratešku otpornost.

„Europa već godinama ima tehničke gradivne blokove. Ono što je do sada nedostajalo bila je inicijativa koja bi ih objedinjavala u smisleno, sveobuhvatno rješenje“, kaže Frank Karlitschek, izvršni direktor Nextclouda.
Dodao je: „S Euro-Officeom ne počinjemo od nule; umjesto toga preuzimamo odgovornost za vitalni dio digitalne infrastrukture. To organizacijama konačno daje alate kojima mogu vjerovati – transparentne, izdržljive i upravljane u Europi.“

s lijeva na desno: Achim Weiss, izvršni direktor tvrtke IONOS, Henri Schmidt, zastupnik u njemačkom parlamentu, Frank Karlitschek, izvršni direktor tvrtke Nextcloud
Dostupnost

Javni tehnički pregled Euro-Officea odmah je dostupan na GitHubu. Pregled omogućuje organizacijama i pojedincima da procijene osnovne funkcionalnosti, testiraju kompatibilnost i daju povratne informacije prije prvog stabilnog izdanja planiranog za ljeto.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

U središtu svakog vrhunskog stereo sustava.

Akcija

ARCAM A5+

Bežični audio s Bluetooth 5.4, S podrškom za Snapdragon Sound za bežični audio bez gubitaka, S podrškom za Auracast za povezivanje bežičnih slušalica ili zvučnika za reprodukciju glazbe u više prostorija, Hi-res audio digitalni ulazi

739 € 899 € Kupi

Pravi britanski audiofilski zvučnik.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

2-smjerni bas-refleks monitor, Frekvencijski odziv: 40 Hz – 25 kHz (+/-3 dB), 70 Hz – 20 kHz (+/-2 dB), Impedancija: 8 /u2126, osjetljivost: 86 dB / 2.83V / 1m, maksimalna snaga: 100 W

2.249 € 2.999 € Kupi

Velik zvuk u elegantnom formatu.

Akcija

REVEL M105 Performa 3

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

999 € 1.499 € Akcija

Premium bežične in-ear slušalice s ANC-om

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Earbuds (2nd Gen)

In-ear slušalice s vrhunskim prilagodljivim zvukom, CustomTune tehnologijom, naprednim ANC-om, Bose Immersive Audio podrškom, IPX4 zaštitom i do 6 sati reprodukcije.

349 € 375 € Akcija

Pravi hi-fi doživljaj za filmove, glazbu i gaming.

Akcija

JBL MA510

Kvalitetan kućni kino zvuk uz podršku za 4K i 8K video, Dolby Atmos i DTS:X dekodiranje, Class D pojačanje, Bluetooth i mrežni streaming te jednostavno povezivanje s televizorom, konzolama i drugim izvorima.

559 € 789 € Akcija

Snažni zvučnik za zahtjevne slušatelje.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE309

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

979 € 1.399 € Kupi