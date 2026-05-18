Linus Torvalds je ljut na ekipu koja traži bugove umjetnom inteligencijom

Otac operativnog sustava Linux Linus Torvalds požalio se kako je mailing lista njegovog projekta posvećena sigurnosti postala "gotovo u potpunosti neupravljiva" zbog više istraživača koji su koristili umjetnu inteligenciju za pronalaženje grešaka i zatim popunjavali popis dvostrukim izvješćima. “Ljudi troše svo svoje vrijeme samo prosljeđujući stvari pravim ljudima ili govoreći 'To je već popravljeno prije tjedan/mjesec dana' i ukazujući na javnu raspravu", istaknuo je Torvalds.



Takvo brbljanje smatra potpuno besmislenim i neproduktivnim, zato što "bugovi koje je otkrila umjetna inteligencija uglavnom po definiciji nisu tajni, a njihovo tretiranje na nekom privatnom popisu je gubljenje vremena za sve koji su uključeni - i samo pogoršava to dupliciranje jer izvjestitelji ne mogu vidjeti međusobna izvješća".



Kako bi bilo najbolje koristiti umjetnu inteligenciju za poboljšanje sigurnosti softvera? Prema njegovom mišljenju, alati umjetne inteligencije su izvrsni "samo ako stvarno pomažu, a ne uzrokuju nepotrebnu bol i besmisleni rad".



"Slobodno ih upotrijebite, ali na produktivan način, koji omogućuje bolje iskustvo", poručio je, "Ako ste pronašli grešku pomoću AI alata, šanse su kako ju je pronašao i netko drugi. Ako stvarno želite dodati vrijednost, pročitajte dokumentaciju, također izradite zakrpu i dodajte stvarnu vrijednost *povrh* onoga što je umjetna inteligencija učinila. Nemojte biti tip osobe koja 'pošalje nasumično izvješće bez pravog razumijevanja'. OK?"