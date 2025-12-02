Koje europske zemlje grade vlastitu suverenu AI?

Tri godine nakon što je OpenAI predstavio ChatGPT i uveo umjetnu inteligenciju (artificial intelligence, AI) u mainstream, nekoliko europskih zemalja stvara vlastite suverene sustave

Suverena umjetna inteligencija je sposobnost zemlje da razvija, hostira, implementira i upravlja sustavima umjetne inteligencije koji su napravljeni u njezinoj zemlji za njezine građane, umjesto da budu ovisni o stranim sustavima ili jurisdikcijama u cloud computingu.

Europski parlament je u izvješću iz lipnja priznao da je „uvelike ovisan o stranim tehnologijama“, posebno američkim tehnologijama, koje sprječavaju Europsku uniju (EU) da ima vlastite tehnološke prvake. U izvješću se navodi da će se ovisnost Europe „činiti da se nastavi“, zbog nedavnih američkih domaćih ulaganja u umjetnu inteligenciju od 432,9 milijardi eura. Nekoliko europskih zemalja gradi vlastite suverene sustave umjetne inteligencije.

Njemačka

Njemačka je posljednja zemlja koja je najavila vlastiti plan za umjetnu inteligenciju, pod nazivom Sovereign Open Source Foundation Models (SOOFI).

SOOFI je pokušaj izgradnje temeljnog "naprednog" modela otvorenog koda umjetne inteligencije koji mogu prilagoditi druge tvrtke koje grade AI proizvode, prema njemačkoj vladi.

Tehnologija će se koristiti za vrlo složene zadatke, poput robota kojima upravlja umjetna inteligencija, navodi se u izjavi njemačke vlade.

„Sa SOOFI-jem postavljamo temelje za sljedeću generaciju europskih modela umjetne inteligencije – suverene, moćne i u potpunosti u europskim rukama“, rekao je Wolfgang Nejdl, profesor sa Sveučilišta Leibniz u Hannoveru, jednog od sveučilišta uključenih u projekt.

„Veliki modeli umjetne inteligencije koji poštuju europske vrijednosti ključni su za izgradnju povjerenja u umjetnu inteligenciju, posebno u osjetljivim područjima poput obrazovanja, medicine, administracije i proizvodnje“, dodao je Nejdl.

Wolfgang Nejdl, profesor sa Sveučilišta Leibniz u Hannoveru

Telekomunikacijska tvrtka Deutsche Telekom i T-systems izjavili su da je cilj da SOOFI ima 100 milijardi parametara ili postavki koje reguliraju ponašanje modela.

Obje tvrtke pružaju tehničku podršku za veliki jezični model u jednoj od svojih tvornica umjetne inteligencije. Za obuku modela, Deutsche Telekom će koristiti oko 130 NVIDIA čipova i preko 1000 grafičkih procesorskih jedinica (GPU-ova) koje će biti na mjestu do sljedećeg ožujka.

TU Darmstadt, jedno od njemačkih sveučilišta uključenih u projekt, reklo je da će SOOFI također odrediti što je potrebno za izgradnju stručnosti u svakom području razvoja velikih AI modela, od prikupljanja i pripreme podataka do izgradnje i obuke softvera.

Švicarska

U rujnu je švicarska inicijativa za umjetnu inteligenciju pokrenula Apertus, prvi višejezični jezični model u zemlji.

Apertus, latinska riječ za „otvoreno“, omogućuje istraživačima, stručnjacima i javnosti da prilagode model svojim specifičnim potrebama.

Razvojni programeri kažu da je sve u vezi s modelom otvoreno za korištenje, uključujući arhitekturu za učenje, skupove podataka, izvorni kod i težine modela, parametre koji upućuju LLM kako interpretirati podatke.

ETH Zurich, jedno od sveučilišta koje su surađivale, izjavilo je da je Apertus obučen na 15 bilijuna tokena ili informacija na više od 1.000 jezika, poput švicarskog njemačkog i retoromanskog.

Apertus je postavljen na Public AI, online pristupnu točku za suverene modele, tako da ljudi diljem svijeta mogu pristupiti modelu.

Švicarska inicijativa za umjetnu inteligenciju izjavila je da će istražiti modele specifične za određenu domenu s ekspertizom u pravu, klimi, zdravstvu i obrazovanju.

Antoine Bosselut, suvoditelj švicarske inicijative za umjetnu inteligenciju

„Ovo izdanje nije konačni korak - to je početak. Gradimo prema dugoročnoj predanosti suverenim, otvorenim temeljima umjetne inteligencije koji služe javnom dobru diljem svijeta“, rekao je Antoine Bosselut, suvoditelj švicarske inicijative za umjetnu inteligenciju.

Poljska

U veljači 2026. godine Poljska je pokrenula svoj domaći model velikih jezika, Poljski model velikih jezika (PLLuM).

PLLuM je „prilagođen specifičnostima poljskog jezika“, tako da će svi projekti umjetne inteligencije u govoru ili pisanju moći „vrlo dobro riješiti izazove infleksije i složene sintakse“, navodi se u vladinom priopćenju u vrijeme lansiranja.

Vlada u Varšavi predlaže da se PLLuM modeli mogu pretvoriti u umjetne inteligencije koje mogu pomoći u pisanju tekstova i e-poruka, sažimanju dokumenata, pripremi učenika za nastavu, generiranju sadržaja za chatbotove, planiranju putovanja ili izradi nacrta.

Dariusz Standerski, zamjenik poljskog ministra za digitalna pitanja, tada je rekao da je PLLuM „ulaganje u digitalnu državu“.

Standerski je prilikom predstavljanja modela rekao da će se proširiti u Hive AI: sustav koji će se s vremenom integrirati u operacije državne uprave i pomoći u razvoju „nacionalnog ekosustava umjetne inteligencije“.

Dariusz Standerski, zamjenik poljskog ministra za digitalna pitanja

Na primjer, to znači da će javnost dobiti pristup virtualnom asistentu koji će im pomoći u dobivanju javnih informacija, „inteligentnom“ uredskom asistentu koji će automatizirati obradu dokumenata i pronalaženje informacija.

PLLuM će se u budućnosti koristiti i kako bi pomogao učiteljima da „provode zanimljive lekcije“ s najnovijim tehnologijama u svojim učionicama.

Španjolska

U siječnju 2025 godine Superračunalni centar u Barceloni (BSC) je pokrenuo Aliju, „prvu europsku otvorenu i višejezičnu infrastrukturu“ koja će razviti „odgovornu umjetnu inteligenciju u službi ljudi“.

BSC je razvio Aliju uz pomoć MareNostrum 5, superračunala koje može izvršavati 314 kvadrilijuna izračuna u sekundi.

Alia pruža otvorenu bazu podataka s resursima, kao što su skupovi podataka, jezični modeli i alati za integraciju na španjolskom, baskijskom, katalonskom i galicijskom jeziku, koji će pomoći startupima da izgrade vlastite domaće modele.

Španjolska agencija za nadzor umjetne inteligencije (AESIA) izjavila je da će se Alia na kraju razviti u chatbota porezne agencije i ugraditi u aplikaciju koja će moći lako dijagnosticirati zatajenje srca.

Projekt Alia također se nadovezuje na Ilenu, još jednu inicijativu španjolske vlade koja je izgradila preko 100 AI resursa na španjolskom, baskijskom, katalonskom i galicijskom jeziku za domaće tvrtke.

Katalonska vlada je 2020. godine pokrenula Ainu, pilotni projekt koji generira računalne modele na katalonskom jeziku za druge tvrtke koje žele izraditi AI proizvode poput glasovnih asistenata, automatskih prevoditelja ili konverzacijskih AI agenata.

Vlada i Barceloni je taj model obučila na početnoj katalonskoj bazi podataka koja sadrži 1,7 milijuna riječi kombiniranih u 95 milijuna rečenica.

Nizozemska

Godine 2023. tri neprofitne organizacije započele su razvoj modela umjetne inteligencije otvorenog koda na nizozemskom jeziku pod nazivom GPT-NL.

Web stranica posvećena projektu opisuje GPT-NL kao model „za nizozemski jezik i kulturu: pouzdan, transparentan, recipročan i suveren“.

Konzorcij koristi kombinaciju podataka dobivenih ugovorima o autorskim pravima iz visokokvalitetnih izvora, javnih podataka i generiranja vlastitih sintetičkih podataka.

Konzorcij je nedavno potpisao ugovor s nizozemskim izdavačima u okviru trgovinske organizacije NDP Nieuwsmedia i novinske agencije ANP o korištenju njihovih članaka za obuku GPT-NL-a. Zauzvrat, izdavači dobivaju dio dobiti LLM-a kada konačno bude objavljen.

Projekt će također biti otvorenog koda, što znači da akademske institucije, istraživači i vlada mogu isprobati njegove primjene u zdravstvu, obrazovanju i uslužnim djelatnostima. Korisnici koji ne koriste LLM iz profesionalnih razloga možda će morati platiti malu naknadu za pristup kada postane dostupan.

Istraživači su započeli s obukom modela u lipnju 2025. godine i očekuju da će prva verzija biti dostupna prije kraja godine, prema nedavnom ažuriranju.

Portugal

Od 2024. godine konzorcij portugalskih sveučilišta radi na suverenoj umjetnoj inteligenciji pod nazivom Amalia.

Nova School of Science and Technology, jedna od istraživačkih grupa koje stoje iza Amalije, izjavila je da je sposobna odgovoriti na pitanja, generirati kod, objasniti koncepte, sažeti tekstove i interpretirati informacije na portugalskom i u lokalnom kontekstu.

Do sada su istraživači testirali beta verziju Amalije u rujnu i rade na javnom izdanju umjetne inteligencije sredinom 2026. godine.

Vlada već planira koristiti taj veliki jezični model za usluge javne uprave putem svog online portala i u znanosti kako bi pomogla u analizi.

Lokalna izvješća navode da Amalia neće biti dostupna javnosti nakon što se razvije kao chatbot, ali da će kod LLM-a biti otvorenog koda kako bi ga druge portugalske tvrtke mogle koristiti za svoje AI modele.