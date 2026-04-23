Kripto prijevare prazne blagajne brodovlasnika!

Otkrivena je nova prijevara povezana s kriptovalutama. Tisuće brodova nasukanih kod Hormuškog tjesnaca meta su prevaranata koji se lažno predstavljaju kao Iranci i šalju poruke brodarskim tvrtkama

Obećavaju siguran prolaz brodovima koje je napao Iran, a zauzvrat traže plaćanje „tranzitnih naknada” u bitcoinima ili tetheru. Kako navodi Reuters, prvo upozorenje o ovoj prijevari izdala je grčka tvrtka za upravljanje pomorskim rizicima MARISKS 20. travnja.

Hormuški tjesnac strateški je prolaz koji zemljama Perzijskog zaljeva omogućuje transport petine svjetske nafte i ukapljenog prirodnog plina. Iranske vlasti stoga nameću stroge uvjete tankerima koji žele koristiti ovaj prolaz, što cijeloj situaciji daje dodatnu vjerodostojnost u očima tvrtki. Međutim, nema dokaza da su plaćanja kriptovalutama službena ili sustavna praksa.

Upravo tu sivu zonu prevaranti iskorištavaju — koriste postojeća pravila, kontrole i zahtjeve kako bi uvjerili žrtve da su njihovi zahtjevi za kripto-plaćanja legitimni.

Barem je jedan brod pogođen iranskom vatrom mogao postati žrtvom takve prijevare. MARISKS je, primjerice, identificirao potencijalnu žrtvu nakon pokušaja prelaska 18. travnja, no Reuters tu informaciju nije potvrdio.

Prema navodima, incident se dogodio tijekom kratkog razdoblja u kojem Iran tvrdi da dopušta prolazak brodovima nakon prethodne inspekcije. Međutim, dotični se brod povukao nakon što su iranske snage otvorile vatru. Oko 2.000 brodova i 20.000 mornara ostalo je nasukano u blizini tjesnaca.

Teško je povjerovati da je riječ o izoliranom slučaju.

Dana 22. travnja teretni brod Epaminondas našao se pod vatrom nakon što je, prema svemu sudeći, dobio odobrenje za prolazak. Brod je registriran u Liberiji, u vlasništvu je grčke tvrtke Technomar Shipping, a njime upravlja međunarodna brodarska grupa MSC.