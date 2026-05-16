Iridium Communications preuzima Aireon

Transakcija ujedinjuje jedini svjetski svemirski sustav za nadzor zračnog prometa sa satelitskom mrežom na kojoj je izgrađen te proširuje komercijalna partnerstva s NAV CANADAom i NATSom do 2035.

Iridium Communications, vodeći pružatelj globalnih satelitskih usluga za glas, podatke te pozicioniranje, navigaciju i određivanje vremena (PNT), objavio je da je sklopio konačni ugovor o preuzimanju Aireona, operatera jedinog svjetskog svemirskog sustava za nadzor zračnog prometa s automatskim ovisnim nadzorom i emitiranjem (ADS-B).

Akvizicija Aireona ključan je korak u Iridiumovoj strategiji pružanja temeljne arhitekture za globalnu sigurnost zrakoplovstva, objedinjavajući svemirski nadzor, sigurnosne komunikacije, PNT i operativne podatke na jednoj mreži. Iridium je objavio da preuzimanje Aireona vidi kao ključni korak u svojoj strategiji oblikovanja budućnosti sigurnosti zrakoplovstva.

Bolja sigurnost zrakoplovstva

Akvizicija ujedinjuje Aireonove usluge nadzora i podataka, uključujući otkrivanje ometanja GPS-a i lažiranja signala, s Iridiumovom globalnom satelitskom mrežom i PNT uslugama koje pomažu u održavanju rada sustava ovisnih o GPS-u u zahtjevnim okruženjima.

Takva kombinacija stvara jedinstvenu tvrtku koja pruža četiri ključne mogućnosti zrakoplovnoj industriji: poznavanje lokacije svakog zrakoplova, komunikaciju s pilotima, osiguravanje integriteta navigacije i vremenskog određivanja na koje se zrakoplovi oslanjaju te pretvaranje tih informacija u operativne uvide koji zračni prostor čine sigurnijim i učinkovitijim. Nijedan drugi satelitski operater ne nudi takvu kombinaciju mogućnosti na globalnoj razini.

Aireonov sustav, certificiran od strane European Union Aviation Safety Agencye (EASA), koristi se kao korisni teret na konstelaciji Iridiumovih satelita i prati prosječno 190.000 letova dnevno. Komercijalni zrakoplovi emitiraju informacije poput identiteta zrakoplova, lokacije, visine, brzine i smjera. Aireonov svemirski ADS-B sustav bilježi te podatke u stvarnom vremenu uz 100-postotnu globalnu pokrivenost.

Pružatelji usluga u zračnoj plovidbi (ANSP) koji pokrivaju više od 50 posto globalnog zračnog prostora oslanjaju se na Aireonove podatke kako bi omogućili sigurniji i učinkovitiji zračni prostor.

VHF iz svemira

VHF komunikacije iz svemira predstavljaju veliku priliku za upravljanje zračnim prometom jer proširuju VHF usluge između pilota i kontrolora na oceanski i udaljeni zračni prostor do kojeg zemaljska infrastruktura ne može doprijeti, bez potrebe za dodatnom opremom u zrakoplovima.

Model je sličan načinu na koji zrakoplovi već koriste ADS-B primopredajnike, što Aireonu omogućuje pružanje nadzora putem ADS-B-a iz svemira bez potrebe za dodatnim preinakama flote.

Rastući posao s podacima

Osim nadzora za ANSP-ove, Aireon upravlja brzo rastućim poslovanjem usmjerenim na zrakoplovne podatke, prodajući podatke u stvarnom vremenu i povijesne podatke zrakoplovnim kompanijama, zračnim lukama, proizvođačima opreme, vladama i operaterima u zrakoplovstvu.

Linije proizvoda koje su već dostupne ili se pokreću ove godine uključuju detekciju turbulencija, otkrivanje ometanja i lažiranja GPS-a te analitiku sigurnosti i učinkovitosti. Dodatne aplikacije također su u razvoju kako bi podržale brzo mijenjajuće okruženje zračnog prostora.

Aireonovo poslovanje s podacima jedno je od najbrže rastućih područja, a očekuje se da će značajno pridonijeti rastu zrakoplovnog segmenta udružene tvrtke.