Hakom: Kakvoće komunikacijskih usluga za drugo polugodište 2025.

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti objavila je analizu kakvoće javnih komunikacijskih usluga u nepokretnim i pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama u Hrvatskoj za Q2 2025

Analiza pokazuje zadovoljavajuće stanje kakvoće elektroničkih komunikacijskih usluga u nepokretnim i pokretnim mrežama.

Prema podacima HAKOM-a za 4. tromjesečje 2025. zabilježeno je 1.085.368 korisnika javno dostupne telefonske usluga u nepokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama i 4.960.809 korisnika telefonske usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama. Broj priključaka širokopojasnog pristupa internetu putem nepokretnih mreža iznosio je 1.184.418, dok je broj priključaka širokopojasnom pristupu internetu putem pokretnih mreža (3G, 4G, 5G i sl.) iznosio 6.018.163. Te brojke ukazuju na visoku razinu korištenja elektroničkih komunikacijskih usluga.

Fiksne mreže

U nepokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama zabilježeni su stabilni trendovi kakvoće usluga. Prosječno vrijeme uspostave usluge u drugom polugodištu 2025. godine smanjeno je u odnosu na prethodno razdoblje, dok se kvarovi i dalje uklanjaju brže od propisanih rokova. U segmentu širokopojasnog pristupa internetu putem nepokretnih mreža, osobito kod optičke (FTTH) infrastrukture, zabilježene su visoke i ujednačene brzine prijenosa podataka uz vrlo niske vrijednosti kašnjenja. Ostvareni rezultati upućuju na zadovoljavajuću kakvoću usluga te omogućuju pouzdano korištenje zahtjevnijih internetskih usluga, uz visoku razinu dostupnosti i stabilnosti veze.

Mobilne mreže

U pokretnim mrežama nastavljeno je poboljšanje performansi podatkovnih usluga, osobito na 4G i 5G tehnologijama. Brzine prijenosa podataka rasle su u odnosu na prethodna razdoblja, što je rezultat daljnjeg unaprjeđenja mrežnih kapaciteta i tehničkih mogućnosti mobilnih mreža.

