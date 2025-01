Mladi programer Dorijan Lendvaj ostvario povijesni Codeforces rejting

Naime, Dorijan je došao do najboljeg hrvatskog rejtinga svih vremena, s 3.237 bodova nalazi se na 20-om mjestu na svjetskoj ljestvici. Uz Poljaka Mateusza Radeckog koji je na 11-om mjestu jedini su predstavnici iz EU tako visoko na listi koju predvode predstavnici zemalja Dalekog Istoka i Rusije. Takav rejting Dorijan Lendvaj postigao je na prvom ovogodišnjem natjecanju, održanom online. Prvo godišnje natjecanje, ove godine pod nazivom Hello 2025, najpopularnije je natjecanje među programerima, u Dubaiju su sudjelovala čak 16.783 natjecatelja.

Naime, Codeforces je najveće globalno programersko natjecanje na kojem tijekom godine sudjeluju desetine tisuća programera iz cijelog svijeta i svih dobnih skupina. Natjecanje se ostvarenim rejtingom može usporediti sa ATP turnirom za tenisače.

Dorijan Lendvaj s peharom za prvo mjesto regije Europa na svjetskom programerskom natjecanju u prosincu 2024. godine

Nakon 150 minuta ovogodišnjeg natjecanja i puno preokreta, Dorijan Lendvaj završio je na 14-tom mjestu, 21 bod iza najboljeg natjecatelje u programiranju svih vremena Genadija Korotkevića iz Bjelorusije. On je do sada osvojio 6 zlatnih medalja i jednu srebrenu na svjetskim programerskim olimpijadama što će neki drugi natjecatelje teško dostići. Za visoki rejting Dorijanu Lendvaju uz uspješan nastup na Hello 2025 pomoglo je i njegovo treće mjesto na Codeforces natjecanju održanom 19. prosinca 2024. godine.

Skupa s Patrickom Pavićem i Tonijem Brajkom, Dorijan Lendvaj se priprema za svjetsko finale studentskog ICPC ACM natjecanja te su im Codeforces natjecanja su dobar trening za to najvažnije natjecanje.