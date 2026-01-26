Nakon preuzimanja, Talijani dijele otkaze u Vimeu

Procjenjuje se kako bi smanjenja mogla utjecati na "veliki dio" ukupne radne snage tvrtke.

Mreža ponedjeljak, 26. siječnja 2026. u 06:15
📷 Vimeo
Vimeo

Vimeo, platforma za hosting videa, otpušta dio svojih globalnih zaposlenika, nakon što ih je talijanski tehnološki konglomerat Bending Spoonse prošle godine kupio za 1,38 milijardi američkih dolara u gotovini. Talijani su potvrdili otpuštanja, ali nisu bili spremni objaviti koliko će ljudi izgubiti posao. 

Procjenjuje se kako bi smanjenja mogla utjecati na "veliki dio" ukupne radne snage tvrtke. Među onima koji su dobili otkaz je i bivši potpredsjednik Vimea za globalni brend i kreativu Dave Brown, koji je na Linkedinu objavio kako će otkaze dobiti "veliki dio tvrtke".

Vimeo, osnovan 2004. godine, teško se snalazi u području kojim dominira YouTube. Posljednjih godina tvrtka se snažno oslanja na umjetnu inteligenciju. Objavili su 2023. planove za pokretanje alata za pisanje scenarija i uređivanje videa pokretanih umjetnom inteligencijom. Prošlog listopada tvrtka je dodala paket dodatnih alata za kreatore pokretanih umjetnom inteligencijom, osmišljenih za povezivanje filmaša "izravno s tijekovima rada umjetne inteligencije".

Posljednjih godina Bending Spoons je preuzeo niz drugih poznatih tehnoloških platformi, uključujući Meetup, Evernote i WeTransfer.



