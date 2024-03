Turizam u sve toplijem svijetu: tehnologije, prilagodba i širenje ponude

Kako najbolje iskoristiti prednosti tehnologije u turističkim djelatnostima, kako iskoristiti marketinške potencijale i na što lakši način doći do ciljane populacije te što je novo u području turizma, putovanja i tehnologije? Na sva ta pitanja odgovori su se mogli dobiti na sedmom izdanju 3T - Tourism, Travel & Tech konferenciji u organizaciji Buga i Mreže.

"Iako su turizmu Hrvatske proricali pad to se nije dogodilo; sezone su nam sve bolje i samo je pitanje dokle još možemo ili uopće trebamo rasti. Te su teme i kompleksne, a ponekad i filozofske", rekao je Oleg Maštruko, direktor 3T konferencije koja se koja se prvi put održala u zagrebačkom Z centru.

Novi zakon o turizmu

"Turizam je 2019. dosegnuo svoj vrhunac, a pad koji je uslijedio zbog pandemije bio je prilika da predahnemo i sagledamo potencijalne probleme", podsjetila je prva govornica Nives Jurič, glavna savjetnica ministrice turizma i sporta. Analiza je, rekla je, pokazala kako smo predugo vozili u smjeru prekomjernog turizma, da smo to prečesto činili stihijski, vođeni profitom. Kako bi turizam postao održiv Hrvatska je donijela Zakon o turizmu kojem je cilj omogućiti cjelogodišnju sezonu, očuvanje prostora te ujedno biti i konkurentan i otporan na klimatske promjene.

"Ovaj Zakon daje nam potrebne alate i prepoznat je na svjetskoj razini pa se danas Hrvatska uzima kao primjer zemlje koja ima konkretan recept kamo treba ići i kako do tamo doći", rekla je Jurič potanko objasnivši strategiju razvoja održivog turizma i alate koji će omogućiti zelenu i digitalnu tranziciju i integrirano upravljanje destinacijama.

"Nije smisao zabraniti dolazak turista nego vidjeti što treba popraviti kao bi doživljaj bio potpun, a da turizam pritom ne uništi samoga sebe", zaključila je Jurič.

ICT u hospitalityu – zdrava sinergija za transformaciju

Nakon nje za govornicu je izašla Irina Tomić, predsjednica uprave Jadran Crikvenica hotela i, kako sama kaže, zaljubljenica u tehnologiju i gadgete. U predavanju "ICT u hospitalityu – zdrava sinergija za transformaciju" ona je na vlastitom primjeru opisala kako se turizam promijenio u posljednja dva desetljeća, od rezervacija koje su se i u najvećim hotelima potvrđivale faksom, do danas kad se to obavlja s pomoću Booking.coma, Airbnba, Expedije...

"Mnogo se priča o lošim stranama tehnologije no upravo je turizam izvrstan primjer kako se ona može implementirati tako da oplemeni naše živote i poslovanje", rekla je Tomić. "Danas se o svakom putovanju sve može doznati u realnom vremenu i nigdje nisi stranac jer aplikacije za prevođenje savladavaju sve barijere, a društvene mreže pomažu u razmjeni iskustava."

I doista, istraživanja pokazuju kako 62% gostiju smatra da tehnologija poboljšava njihova iskustva, od online bookinga i distribucije soba, preko mobilnog check-ina i -outa do digitalnih ključeva soba, in-room tableta i mobilnih concierge aplikacija, rekla je Jurić, otkrivajući što bi sve trebao imati prvi smart hotel u regiji, onaj koji će se za digitalne nomade otvoriti u Crikvenici. Turizam se sve više okreće tehnološkim rješenjima, utvrdila je, ali ne treba zaboraviti da su u središtu svega ipak ljudi. "Turizam je industrija emocija. To ponavljam barem jednom dnevno", zaključila je otvarajući bolnu točku razvoja: nedostatak radnika i probleme koje donosi uvoz strane radne snage, o čemu je više riječi bilo u nastavku konferencije.

Integralno upravljanje destinacijom

Koji je smisao turizma, pitala se sljedeća govornica, Đurđica Šimičić, direktorica Feel IQM-a u svom predavanju "Integralno upravljanje destinacijom" i odmah ponudila jasan odgovor: kvalitetan život stanovnika. Gostu je kaže, najugodnije kad se integrira u zajednicu. Turističko iskustvo doživljava se kao cjelina, niz iskustava koja zajedno čine iskustvo destinacije. A što turisti misle o nekoj destinaciji danas se lijepo može izmjeriti raznim alatima, samo treba dobro pročitati i analizirati ono što se govori.

"Postoje aplikacije za dubinsko ispitivanje zadovoljstva gostiju i mjerenje učinkovitosti evenata i događanja. Analiza je važna jer štedi ulaganja", podsjetila je Šimičić naglasivši kako postoji čak 120 indikatora kojima se mjeri razvoj.

"Što više podataka treba biti javno dostupno, treba ih širiti i promovirati", kaže Šimičić zaključivši kako spajajući turizam i tehnologiju ipak nikad ne smijemo zaboraviti na emocije, osmijeh i toplu riječ.

Cashless - Budućnost bezgotovinskog plaćanja

Hospitality IT Solutions Expert Mario Pleše održao je predavanje "Cashless - Budućnost bezgotovinskog plaćanja" u kojem je potanko objasnio kako način na koji plaćamo račune mijenja i način poslovanja u turizmu, od hotelijerstva preko ugostiteljstva do clubbinga, unatoč otporima i strahovima zbog sigurnosti, prevara i zloupotreba podataka.

"Ako danas nemate aplikaciju, kao da vas nema", rekao je govoreći od načinima na koji se mogu premostiti i najveće prepreke širokom uvođenju bezgotovinskog plaćanja, od straha zbog gubitka kontrole nad troškovima do velikog otpora osoblja koje se oslanja na dobivanje napojnica.

Talk Show "Što je OMNI i kako će pomoći meni i mojim gostima?"

Uslijedio je talk show "Što je OMNI i kako će pomoći meni i mojim gostima?" u kojem su sudjelovale Ivona Magdić, produkt stručnjak za marketing proizvoda Hrvatskog Telekoma; Željka Stiblik, senior CX consultant u Infobipu i Terezija Tia Komarić, client acquisition manager tvrtke Molo Longo.

Omni je, objasnile su, platforma koja omogućava komunikaciju kroz razne kanale, od elektronske pošte do Vibera i WhatsAppa. Osim uobičajene komunikacije ona nudi i mogućnost segmentiranja korisnika te automatizaciju i slanje unificiranih poruka na različitim jezicima, od informacija o parkingu do preporuka za restorane i izlaske. Omni se, rekle su, može koristiti i kod zapošljavanja stranih i onboard radnika jer omogućava prijavu zaposlenja putem chatbota na jeziku zaposlenika.

Panel "Turizam u sve toplijem svijetu"

Prijepodnevni dio konferencije završio je panelom "Turizam u sve toplijem svijetu" u kojem su uz moderatora Olega Maštruka sudjelovali i Petar Aračić, suosnivač i CEO Fast Reviewa; Robert Sedlar iz tvrtke InterZero Hrvatska; ekspert za turizam Miro Blažević te Nives Jurič, glavna savjetnica ministrice turizma i sporta. Ona je ponovila kako je intencija novog zakona ravnomjeran teritorijalni i vremenski raspored turizma te se založila za razvoj kontinentalnog turizma, posebno zdravstvenog koji može potaknuti razvoj lokalnog gospodarstva.

"Za Maldive znamo, a za Krapanj nitko nije čuo. A za 20 godina neće biti ni jednog ni drugog. Moramo postati svjesni da imamo klimatske izbjeglice te da će promjena temperature od Dalmacije napraviti pustinju. Turizam nam nosi 20 posto BDP-a pa se trebamo zamisliti", rekao je Sedlar te kao loš primjer naveo parkiralište Zračne luke Split na kojem ima mjesta za 2500 automobila ali nijednog stabla. "Ako nam je teško zasaditi drvo onda i zaslužujemo što nam se događa."

"Osluškivanje feedbacka najlakši je način da vidite što treba promijeniti", smatra Aračić otkrivši kako je turističkim uslugama zadovoljno 93% korisnika, a nezadovoljno samo njih 7%. No problem je što samo 12% posto zadovoljnih ostavlja komentare, a to istovremeno čine skoro svi nezadovoljni pa se tako stvara kriva slika.

"Moramo znati što hoćemo s podacima", nadovezao se Blažević, navodeći primjer iz svoje prakse u kojoj su u jednom hotelu negativne recenzije uslijedile zbog slabog pritiska vode. No, povećanjem pritiska hotel bi onda izgubio teško stečeni ekološki certifikat. "Sve ovisi o tome kako se želite pozicionirati i kakve goste želite privući."

Na panelu se govorilo i o ulozi digitalnih nomada i nedostatku kadrova u turizmu, da bi se na kraju svi složili da će ova sezona biti još bolja od prethodne.

Petric vs Nik - Kako usred Zagreba imati coffee shop iz globalnog vrha?

Popodnevni dio konferencije započeo je talk showom u kojem je zagrebački velemajstor kave Nik Orosi odgovarao na pitanja Dragana Petrica, izvršnog urednika Buga. O Orosiju i njegovoj kavanici kod zagrebačkog Britanca pisali su i New York Times i Financial Times, a nakon reportaže na japanskoj televiziji gosti su mu počeli stizati autobusima. Onda je došla korona i sve je stalo, ali sad se sve polako vraća u normalu. A to znači da mu u lokal stižu iz 112 zemalja.

"Zašto je kava tako loša, kod nas nema dva hotela s dobrom kavom. Turisti dođu na more, na plažu, pojedu nešto i sve bude dobro, a na kraju naruče kavu i ona bude loša. I kakva vam slika o Hrvatskoj onda ostane? Mislim da se to mora popraviti", požalio se Orosi koji gostima nikad ne poslužuje ni espresso martini niti Cold Brew. "Ne pratim trendove jer bih se pogubio. Uostalom, u Kopenhagenu ne tražim štrukle nego njihov meni. Ne treba davati sve što gost traži, nego ono što dobro radiš", otkrio je recept po kojem radi već 20 godina.

Održivost destinacija u eri turističke transformacije: Kvantiteta ili Kvaliteta?

U nastavku konferencije održano je još pet panela. O održivosti destinacija u eri turističke transformacije i je li važnija kvantiteta ili kvaliteta govorili su Lenka Vidas, sales & marketing NP Brijuni i Krunoslav Šaravanja iz tvrtke Ideas4AI.

Na primjeru vlastitog poslovanja pokazali mogućnosti prave sinergije tehnologije i turističkog sektora i nove mogućnosti koje im je donijela aplikacija Hospitality Insights, od upravljanja komentarima i recenzijama, preko analize sentimenata do automatskog prevođenja s raznih jezika na engleski.

Challenges with Foreign Employees in the Tourism Sector

Rođena Filipinka Janette Milinović, global mobility coordinator u tvrtki Profesio, govorila je o izazovima u zapošljavaju strane radne snage. Skoro 120.000 ljudi moralo se lani vratiti u svoje zemlje, a tako se gube resursi, novac i vrijeme, upozorila je Milinović na nedorečenosti zakona zbog kojeg se papirologija rješava mjesecima pa se zahtjevi za sljedeću sezonu moraju predavati najkasnije u listopadu, želite li na vrijeme osigurati kontingent radne snage. Govorila je i o poteškoćama s kojima su susreću strani radnici, zbog kulturnih razlika, drugačije radne etike i nepoznavanja jezika te ponudila moguća rješenja koja će omogućiti njihovu društvenu integraciju.

"Poštujte radnika i dobit ćete zaposlenika koji će željeti ostati raditi za vas", poručila je Milinović.

Developing a Boomer Brand in the AI Era

Uvijek rado viđen gost na konferencijama, hrvatski entuzijast Paul Bradbury održao je zanimljivo i poučno predavanje "Developing a Boomer Brand in the AI Era" u kojem je opisao svoj put čovjeka u godinama na rubu snaga i poslovnog neuspjeha do rado čitanog i gledanog autora i blogera čiji se uradci prate na raznim društvenim platformama, uključujući TikTok na kojem je stekao potpuno novu publiku i šest milijuna pregleda recikliranjem starog materijala.

Ispričao je i tri primjera kako se i iz nečeg naočigled negativnog može izroditi nešto pozitivno, od putovanja najsporijom europskom željezničkom linijom, onom od Osijeka do Erduta, koje postaje prilika za testiranje vina, preko putovanja vlakom od Zagreba do Beograda s pješačenjem od Tovarnika do Šida te 17-satnog puta od Osijeka do Splita s čak 34 stanice koje lako postaju 34 odredišta u kojima se goste nudi specijalitetima kraja u kojem je vlak stao. "Nisu sve stvari loše, uvijek se u njima nađe i nečeg dobrog", poručio je Bradbury koji Hrvatsku vidi kao sigurnu zemlju, a da bi to dokazao proveo je i jednu sigurnu noć u navodno opasnoj Dubravi.

Experience Economy and AI: When sun & sea is no longer enough

Fran Kauzlarić, stručnjak za traveltech i suosnivač Turnea, održao je predavanje na temu ekonomije iskustva i umjetne inteligencije: što kad sunce i more više nisu dovoljni. Prisjetio se djetinjstva kad je s obitelji automobilom osam sati putovao na more. Danas za tih osam sati stignete do Ruande, kaže.

"Ljudi sad planiraju putovanja zbog iskustva, bilo to promatranje planinskih gorila, skakanje padobranom, planinarenje Himalajama ili promatranje erupcije vulkana. Naglasak je na iskustvima i ona su razlog putovanja", kaže Kauzlarić navodeći brojke koje to potvrđuju, poput činjenice da danas čak 80 posto gostiju istražuje iskustva prije odlaska u neku destinaciju ili da 78% milenijalaca radije troši na iskustva nego na stvari. Iskustva su, kaže, najbrže rastući dio ekonomije turizma.

Bez kontakta, bez ključeva i na struju

Na samom kraju konferencije future tech evangelist & developer Karlo Kosina održao je predavanje "Bez kontakta, bez ključeva i na struju". Iz njega je progovorilo 30 godina iskustva u IT-u i 25 godina rada u Fintechu i financijama pa mu treba vjerovati kad kaže da ako postoji neki tehnološki problem "on nije u ljudima nego u softveru. On mora biti takav da ljudi ne moraju razmišljati o njemu".

"Veliki vole velike i skupe sustave, a tim se primjerom onda nažalost vode i mali, a to nije dobro", upozorio je Kosina koji je dobar dio svog izlaganja posvetio električnim automobilima i turistima koji će u njima sve više stizati u Hrvatsku. Založio se da se petina sadašnjih parkinga opremi punjačima struje, "to je jeftinije od bazena i spa, a donosi nam poželjnu kategoriju turista". Pritom ne treba strahovati zbog povećane potrošnje struje, kaže Kosina koji nudi recept za uštedu: umrežene smart punjače. On preporučuje pametnu raspodjelu dostupne energije poput Spark Share rješenja kojim bi se gostima dijelili kuponi s ograničenim rokom trajanja i ograničenom potrošnjom kWh.

"Naša budućnost je električna, ekscentrična i eklektična" zaključio je Kosina svoje izlaganje i ovogodišnju 3T konferenciju.