Na 3T konferenciji predstavljen je i Perplexity - u ulozi osobnog hotelskog AI asistenta

Telefonija, mobilna i fiksna, Wi-Fi, pametni parking, električne punionice, samo su neka područja kojima se navi HT. Dakako, bave se oni i umjetnom inteligencijom, a kako ona može poslužiti turistima i turističkim djelatnicima Nikola Brebrić, ICT Business Development Manager Hrvatskog Telekoma objasnio je na netom održanoj Bugovoj 3T konferenciji. U središtu pažnje bio je Perplexity Pro, moćan AI asistent kojeg je HT učinio dostupnim putem njihove aplikacije Magenta Moments.

Mogućnosti moćnog alata prikazane su na Bugovoj 3T konferenciji u prostorima Sveučilišta Algebra

"Perplexity Pro koristi najbolje AI modele i omogućava više od 300 pretraživanja dnevno, ali i prijenos dokumenata, generiranje slika i složene analize. On štedi vrijeme, povećava zadovoljstvo gostiju, unapređuje hotelske operacije i omogućava rast prihoda kroz efikasnije procese rada", objašnjavao je Brebrić.

Moćno oruđe edukacije

"Softver generira odgovor ili vašu promociju i olakšava provođenje svakodnevnih operacija. Sadržaj kreira automatski, a opise hotela, soba i web stranica izrađuje brzo i kvalitetno”, otkrivao je mogućnosti alata, poput dinamičkog upravljanja cijenama. "AI će prilagoditi cijene tržištu i tako povećati popunjenost hotela. Program će vam dati 99 % podataka, a vi trebate uraditi preostali jedan posto, unijeti cijene.”

Alat generira personalizirane odgovore na online recenzije gostiju i štedi vrijeme. To je i moćno oruđe edukacije i razvoja zaposlenika te otkrivanja novih trendova; on će vam, objašnjavao je Brebrić, reći sve što trebate znati o upravljanju informacijama na recepciji i kako ćete skratiti vrijeme dok gostu ne izdate ključ sobe. Odjel prodaje i marketinga može brže kreirati newslettere i bolje ih targetirati. Kako opcija Deep Research menadžmentu može olakšati analizu konkurencije i tržišta, što se sad najviše traži, koji su to hoteli te kako Perplexity Pro argumentira svoje nalaze, Brebrić je pokazao na primjerima.