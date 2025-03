Perplexity AI udvostručio procjenu tržišne vrijednosti

Entuzijazam ulagača potiče to što poslovni svijet u sve većoj mjeri prihvaća robote za razgovor i agente temeljene na umjetnoj inteligenciji.

Perplexity AI je u pregovorima o prikupljanju između pola milijarde i milijarde američkih dolara investicije, što bi vrijednost tvrtke postavilo na 18 mlrd. USD. To je dvostruko više od devet mlrd. USD, koliko se procjenjivalo u studenom prošle godine.



Perplexity je startup koji, poput OpenAI-jevog ChatGPT-ja i Googleovog Geminija, pruža informacije na upit temeljem pretraživanja weba. Podržavaju ga Jeff Bezos i japanska grupacija SoftBank.



Entuzijazam ulagača potiče to što poslovni svijet u sve većoj mjeri prihvaća robote za razgovor i agente temeljene na umjetnoj inteligenciji, kao i to što Perplexity AI pokušava izazvati Googleovu dominaciju na tržištu pretraživanja.



Prošlog mjeseca Perplexity AI je predstavio novi web preglednik Comet, koji može koristiti umjetnu inteligenciju ne samo za dohvaćanje informacija, već i za razumijevanje složenih upita, izvršavanje zadataka i donošenje odluka. Njegova značajka Deep Research može poduzeti opsežna istraživanja provođenjem desetaka pretraživanja i čitanjem stotina izvora kako bi se dostavilo sveobuhvatno izvješće.



Startup je meta optužbi medijskih organizacija poput Forbesa i Wireda, prema kojima plagiraju i kopiraju njihov sadržaj. Tvrtka ima program partnerstva izdavača za suradnju s novinskim kućama.