Ključni korak u razvitku svake inteligencije, pa i umjetne, nije kada postane svjesna sebe, nego kad i nekog drugog prepozna kao onog tko je svjestan sebe, nekog tko je kao ona (inteligencija), ili barem može biti kao ona. Životinja izgleda kao svjesna sebe, a ne "automata" bez svijesti, kako je životinje shvaćao Descartes. Animizam svijest pripisuje ne samo još i drvetu i svemu živom, nego u nekim varijantama i kamenu, kao i panpsihizam. Stroj može misliti, na to smo se već navikli, a ponaša se i kao da je svjestan sebe, dakle – svjestan je sebe.