Oleg Maštruko - Reach i sloboda govora

Mainstream mediji, međutim, poput BBC-ja, jednog od do jučer stupova "ozbiljnog novinarstva", prenose zalijevanje juhom Mona Lise, daju mu publicitet, i to bez izrugivanja ili negative. U svojoj vijesti BBC gotovo od riječi do riječi prenosi stavove i izjave organizacije koja stoji iza tog luđaštva. Zamislite kakav su publicitet i reach dobili tim činom! Inače bi njihove budalaštine čitalo 50 ljudi na Twitteru, fanatika kakvi su i sami, a ovako ih prenosi čak i BBC! Prenosi ih i stotine drugih "ozbiljnih medija", ali BBC je tu kao benchmark. Ako si se probio tu, znači da si dio medijskog prostora. Nema poziva na kažnjavanje, nema vrijeđanja, stavovi tih fanatika prenose se kao posve vrijedni i validni. Zapravo, validniji nego da ih je rekao, primjerice, Elon Musk, jer on je "ekstremist", desničar, "kontroverzni poduzetnik", i što ja znam što sve.