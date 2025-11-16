Izgubljeni u prijevodu

Početkom studenoga Bloomberg je objavio da je Appleova virtualna asistentica Siri, osposobljena korisnicima AirPoda prevoditi "u realnom vremenu", simultano, kako se to kod nas kaže. Netko govori engleski, francuski, španjolski, njemački, portugalski, a Siri to isto korisniku u slušalicama govori na njegovom materinskom jeziku. No, kao što se s uslugom geolokacije izgubila draž mogućnosti da se netko izgubi, nastavlja Bloomberg, tako bi s uređajima za simultano prevođenje mogla nestati draž nesporazuma kad razgovaraju dvojica/dvoje/dvije različitih materinskih jezika. Davno, kad sam stopirao Grčkom, bio sam upozoren da Ne! znači Da! Nema to veze s nekorektnošću u odnosu među spolovima. Naime, grčka riječ ναι izgovara se "ne", a na hrvatskom, kako potvrđuje ChatGPT – znači "da".