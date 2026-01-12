Umjetna fotonska koža koju je moguće programirati

Znanstvenici su razvili sintetičku kožu sposobnu oponašati neke od najboljih vještina kamuflaže u prirodi. Mogla bi naći primjenu u mekoj robotici i naprednim zaslonima.

Mreža ponedjeljak, 12. siječnja 2026. u 15:15
📷 Matteo Vella (Unsplash)
Matteo Vella (Unsplash)

Tim sa Sveučilišta Stanford stvorio je tanki film koji se može programirati kako bi mijenjao svoju prividnu teksturu i boju, što je prije bilo dostupno samo u životinjskom carstvu. Tehnika koristi elektronske zrake za pisanje uzoraka i dodavanje optičkih slojeva koji stvaraju efekte boja. 

Kada je izložen vodi, film bubri kako bi neovisno otkrio teksturu i boje, ovisno o tome koja je strana materijala izložena. Najupečatljivije postignuće je fotonska koža u kojoj se boja i tekstura mogu neovisno kontrolirati, odražavajući odvojenu regulaciju kao kod hobotnica. Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu Nature.

Istraživački tim koristio je polimer PEDOT:PSS, koji može bubriti u vodi, kao osnovu za svoj materijal. Njegovu reakciju na vodu moguće je kontrolirati ozračivanjem elektronima, stvarajući teksture i uzorke u filmu.

Dodavanjem tankih slojeva zlata, istraživači su površinsku teksturu pretvorili u podesive optičke efekte. Jedan sloj korišten je za raspršivanje svjetlosti, dajući sjajnom metalu mat teksturiran izgled. Za kontrolu boje, polimerni film bio je smješten između dva sloja zlata, formirajući optičku šupljinu koja selektivno reflektira svjetlost.

Ovaj koncept mogao bi biti korišten na mekim robotima ili adaptivnim arhitektonskim fasadama koje moduliraju svoju reflektivnost kao odgovor na podražaje iz okoliša. Platforma omogućuje funkcionalne površine za primjene u rasponu od dinamičke kamuflaže i prikaza za meke strojeve do novih vrsta fotonskih uređaja.



