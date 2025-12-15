Kyocera ostvarila prijenos podataka brzinom 5,2 Gbps pod vodom

Kyocera je demonstrirala tehnologiju podvodne bežične optičke komunikacije (UWOC) koja je u laboratorijskim testovima postigla brzinu prijenosa od 5,2 gigabita po sekundi. Cilj im je omogućiti prijenos velikih količina podataka u stvarnom vremenu za autonomna podvodna vozila i dronove koje se koristi u morskim istraživanjima, strukturnim inspekcijama i istraživanju resursa.



Podvodna komunikacija suočava se sa značajnim izazovima: akustični sustavi upravljaju samo nekoliko kilobita po sekundi, dok radiofrekvencija isporučuje nekoliko megabita po sekundi na kratkom dometu. Vojne podmornice koriste vrlo niskofrekventne radiovalove za komunikaciju na velikim udaljenostima dok su pod vodom. Smatra se kako podržavaju brzine prijenosa podataka od samo oko 300 bita u sekundi.



Sustav koji je Kyocera testirala trenutno je ograničen na kratke udaljenosti. Namjeravaju proširiti domet i postići veće brzine prijenosa podataka u istraživanjima koja su već u tijeku.



U laboratorijskim testovima sa slatkom vodom istraživački tim uspješno je prenio podatke brzinom od 5,2 Gbps. Zaseban razvojni tim usmjeren na komercijalizaciju postigao brzinu od 750 Mbps, čak i u teškim morskim okruženjima, s maksimalno 1 Gbps. Ispitivanja su provedena u okruženju slane vode na otvorenom moru na udaljenostima od 15 centimetra do 1,5 metra, s umjerenom zamućenošću vode, kako bi se procijenila stabilnost i performanse sustava u različitim uvjetima.



Sustav koristi plave poluvodičke lasere od galijevog nitrida. Kyocera je razvila optički prednji sklop sa širokom propusnošću koja prelazi jedan GHz i algoritam za potpuno iskorištavanje karakteristika široke propusnosti uređaja. Međutim, specifikacija fizičkog sloja koja je u razvoju još ne uključuje mehanizam za rješavanje promjenjivih čimbenika okoline, poput raspršenja svjetlosti, apsorpcije i turbulencije u vodi.



Kyocera namjerava izraditi proizvod usmjeren na dva Gbps na kratkim udaljenostima, komercijaliziran do ožujka 2027. S tim brzinama, streaming videa uživo pod vodom, prijenos podataka senzora i kolaborativne inspekcije mogli bi postati moguć. Tehnologija UWOC bit će predstavljena tijekom sajma CES 2026 u Las Vegasu (SAD) u siječnju 2026.