Nova metoda može otkriti ilegalan nuklearni materijal za samo pola sata

Nova metoda koju su razvili istraživači u Nacionalnom laboratoriju Los Alamos (LANL) može otkriti podrijetlo ilegalnog nuklearnog materijala za samo 30 minuta. Za to je potreban samo relativno jednostavan instrument poput spektrometra mase.



Prema Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju (IAEA), zbog krađe ili nepravilnog odlaganja nuklearni i radiološki materijal može izmaći regulatornoj kontroli. Ta je agencija tijekom 2024. godine dobila prijave o 124 takva incidenta, od kojih su najmanje tri bila povezana s trgovinom ili zlonamjernom upotrebom.

U pojedinim slučajevima, poput racije u laboratoriju za droge u Australiji, nuklearni materijal pronađen je u obliku praha u običnoj staklenci za hranu označenoj kao "Gamma Source". Bila je riječ o uranijevoj rudi.

Nuklearni barkod

Istraživački tim u LANL-u koristio je maseni spektrometar, instrument kojeg se obično koristi za postupke kontrole kvalitete na početku razvoja materijala, kao svoj detektor nuklearnog materijala. Njihov konkretni uređaj imao je dva lasera. Prvi laser pogađa testni uzorak kako bi stvorio oblak čestica, dok drugi razbija te čestice na manje molekule, koje se zatim slažu prema molekularnoj težini i koriste za određivanje sastojaka materijala.



Osim što utvrđuje je li materijal nuklearni ili ne, može dati i naznake o njegovom podrijetlu jer sinteza nuklearnog goriva uključuje korak koji uvodi svojevrsnu oznaku. Slično kao barkod, pri sintetiziranju nuklearnog goriva postrojenje uvodi jedinstvene kemijske potpise u gorivo kako bi se pomoglo u praćenju njegovog podrijetla u slučaju krađe ili nepravilnog odlaganja.



U svojim eksperimentima, istraživači su koristili uzorke goriva iz Nacionalnog laboratorija Oak Ridge u Tennesseeju kao probne uzorke za analizu. Budući je barkod ovih uzoraka dobro poznat, istraživači su očekivali kako će u svojim rezultatima ispitivanja pronaći tragove molibdena, nikla i volframa.



Osim toga, istraživači su pronašli tragove cirkonija i itrija, koji potječu od keramičkog materijala cirkonij-itrij koji se koristi za miješanje rasutih materijala prije sinteze goriva, demonstrirajući točnost metode.



Iako metoda neće u potpunosti zamijeniti provjerene metode koje se danas koriste na sudu, njezin brzi tempo može pomoći istražiteljima pri provjeri jesu li na pravom tragu kad naiđu na uzorak nepoznatog podrijetla. Druge potencijalne primjene ovog pristupa uključuju određivanje izvora nuklearnog materijala nakon detonacije, kao i poboljšanje rudarskih praksi.