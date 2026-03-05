Prva gigabitna laserska veza između zrakoplova i geostacionarnog satelita

Laserske veze iz svemira mogle bi jednog dana učiniti širokopojasni pristup internetu jednostavnijim i znatno boljim od postojećih radio veza

Mreža četvrtak, 5. ožujka 2026. u 05:45

Veza bi bila dostupna i u područjima na tlu gdje nema signala zemaljske telekomunikacijske infrastrukture. 

Testiranje

Naime, Europska svemirska agencija (European Space Agency, ESA), Airbus Defence and Space, nizozemska organizacija za primijenjena znanstvena istraživanja (TNO) i njemački proizvođač naprednih tehnoloških rješenja TESAT uspješno su povezali zrakoplov s geostacionarnim satelitom sposobnim za laserske komunikacije. Tehnološki razvoj laserskih veza za komercijalnu upotrebu omogućio bi brže telekomunikacijske veze od onih koje pruža bežična radiotehnologija.

Airbus_UltraAir laser terminal 📷 esa
Airbus_UltraAir laser terminal esa

Tijekom probnih letova u Nimesu u Francuskoj, Airbusov UltraAir laserski terminal održavao je besprijekornu vezu prenoseći podatke brzinom od 2,6 gigabita u sekundi (Gb/s) nekoliko minuta. Pri takvim brzinama preuzimanje, na primjer, igranog filma HD rezolucije traje samo nekoliko sekundi.

Laserska bi komunikacija mogla biti prihvatljiva alternativa u vrijeme kada je Zemljina orbita sve prenapučenija satelitima, a radiofrekvencije sve zagušenije. Budući da se laserske zrake šire puno manje od radiovalova, teže ih je presretati, a time su i sigurnije, a mogu prenositi i puno više podataka.

Laserski terminal na boku zrakoplova 📷 esa
Laserski terminal na boku zrakoplova esa

Pouzdanost signala

U testiranju, laserski terminal zrakoplova ostao je spojen na satelit Alphasat TDP‑1, koji se nalazi u orbiti na 36.000 km iznad Zemlje. Taj satelit ima četiri korisna tereta od kojih je jedan laserski komunikacijski terminal koji ima i brzi silazni link za lasersko usmjeravanje podataka od satelita u niskoj Zemljinoj orbiti do zemaljske stanice.

Postizanje laserske komunikacije sa zrakoplovom u letu tehnički je izazov, posebno uz ometanja koja mogu uzrokovati oblaci i sama atmosfera. U testiranju je uspješno ostvarena stabilna veza.

Razvoj laserske tehnologije omogućit će da u skorijoj budućnosti putnici u zrakoplovima uživaju u pouzdanom i brzom internetu tijekom leta, a isto će vrijediti i za putnike na brodovima te za ljude u udaljenim regijama gdje ne dopire signal zemaljske telekomunikacijske infrastrukture.

laserski terminal koji je ugrađen u satelit Alphasat TDP 1 📷 esa
laserski terminal koji je ugrađen u satelit Alphasat TDP 1 esa

ScyLight

Laserski terminal UltraAir razvijen je zahvaljujući ESA-ina programa za laserske i kvantne komunikacije ScyLight. Program je dio ESA-ina projekta Napredna istraživanja u telekomunikacijskim sustavima (ARTES). ScyLight ima podršku i Nizozemske svemirske agencije (NSO) te Njemačke zrakoplovne agencije (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR).

🔥 Izvrsna prilika za vrhunski doživljaj!

-20%

Mobitel Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra spaja vrhunske performanse, 6.9" AMOLED ekran i moćnu 200 MP kameru u premium izradi — idealan za korisnike koji žele maksimalnu snagu, najbolju fotografiju i najnaprednije AI mogućnosti.

1199,99 € 1499,99 € Kupi

✨ Savršena prilika za stil i praktičnost!

-20%

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE donosi atraktivan preklopni dizajn, 6.7'' AMOLED ekran i 50 MP kameru u kompaktnoj, laganoj izvedbi — idealan za stil, praktičnost i svakodnevnu upotrebu.

847,99 € 1059,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-10%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

519,99 € 579,99 € Kupi

⚡ Elegantan, snažan i uvijek spreman za pokret!

-5%

Laptop LENOVO YOGA 7 - 83JQ0028SC

Lenovo Yoga 7 spaja eleganciju, fleksibilnost i snagu u 2‑u‑1 dizajnu. Idealno za rad, kreativnost i multimediju, uz kvalitetan ekran, brzi SSD i modernu povezivost za maksimalnu produktivnost.

1269,98 € 1349,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunac phono pretpojačala.

Akcija

PARASOUND JC3+

Precizna RIAA ekvilizacija osigurava točnu reprodukciju vinilnih snimaka. Phono pretpojačalo podržava i MM i MC zvučnice najviše kvalitete zadovoljavajući širok raspon ljubitelja vinila. Doživite najbolje phono pretpojačalo s Halo JC3+.

3.822 € 4.778 € Kupi

Bluetooth s AptX-HD™.

Akcija

JBL Spinner BT

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

359 € 399 € Akcija

Sennheiser Signature Sound

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

239 € 329 € Akcija

Pruža pravi prostorni zvuk.

Akcija

JBL BAR 1000 MK2

MultiBeam 3.0, PureVoice 2.0, SmartDetails, Broadcasting, Night listening, HDMI eARC with 4K Dolby Vision, 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz

889 € 1.179 € Akcija

Jednostavno streamajte omiljenu glazbu.

KEF LSX II Amber Haze

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.399 € Kupi

NAD-ov Hypex HybridDigital nCore sklop.

Pojačalo NAD C 399

Hibridno digitalno nCore pojačalo snage 180W po kanalu s ESS Sabre 32-bit DAC-om, HDMI eARC-om, MM fono ulazom i aptX-HD Bluetoothom. Podrška za BluOS i Dirac Live (opcijski), dvostruki izlazi za zvučnike i subwoofer te vrhunska integracija u pametne sustave.

2.199 € Kupi