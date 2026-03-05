Prva gigabitna laserska veza između zrakoplova i geostacionarnog satelita

Laserske veze iz svemira mogle bi jednog dana učiniti širokopojasni pristup internetu jednostavnijim i znatno boljim od postojećih radio veza

Veza bi bila dostupna i u područjima na tlu gdje nema signala zemaljske telekomunikacijske infrastrukture.

Testiranje

Naime, Europska svemirska agencija (European Space Agency, ESA), Airbus Defence and Space, nizozemska organizacija za primijenjena znanstvena istraživanja (TNO) i njemački proizvođač naprednih tehnoloških rješenja TESAT uspješno su povezali zrakoplov s geostacionarnim satelitom sposobnim za laserske komunikacije. Tehnološki razvoj laserskih veza za komercijalnu upotrebu omogućio bi brže telekomunikacijske veze od onih koje pruža bežična radiotehnologija.

Airbus_UltraAir laser terminal esa

Tijekom probnih letova u Nimesu u Francuskoj, Airbusov UltraAir laserski terminal održavao je besprijekornu vezu prenoseći podatke brzinom od 2,6 gigabita u sekundi (Gb/s) nekoliko minuta. Pri takvim brzinama preuzimanje, na primjer, igranog filma HD rezolucije traje samo nekoliko sekundi.

Laserska bi komunikacija mogla biti prihvatljiva alternativa u vrijeme kada je Zemljina orbita sve prenapučenija satelitima, a radiofrekvencije sve zagušenije. Budući da se laserske zrake šire puno manje od radiovalova, teže ih je presretati, a time su i sigurnije, a mogu prenositi i puno više podataka.

Laserski terminal na boku zrakoplova esa

Pouzdanost signala

U testiranju, laserski terminal zrakoplova ostao je spojen na satelit Alphasat TDP‑1, koji se nalazi u orbiti na 36.000 km iznad Zemlje. Taj satelit ima četiri korisna tereta od kojih je jedan laserski komunikacijski terminal koji ima i brzi silazni link za lasersko usmjeravanje podataka od satelita u niskoj Zemljinoj orbiti do zemaljske stanice.

Postizanje laserske komunikacije sa zrakoplovom u letu tehnički je izazov, posebno uz ometanja koja mogu uzrokovati oblaci i sama atmosfera. U testiranju je uspješno ostvarena stabilna veza.

Razvoj laserske tehnologije omogućit će da u skorijoj budućnosti putnici u zrakoplovima uživaju u pouzdanom i brzom internetu tijekom leta, a isto će vrijediti i za putnike na brodovima te za ljude u udaljenim regijama gdje ne dopire signal zemaljske telekomunikacijske infrastrukture.

laserski terminal koji je ugrađen u satelit Alphasat TDP 1 esa

ScyLight

Laserski terminal UltraAir razvijen je zahvaljujući ESA-ina programa za laserske i kvantne komunikacije ScyLight. Program je dio ESA-ina projekta Napredna istraživanja u telekomunikacijskim sustavima (ARTES). ScyLight ima podršku i Nizozemske svemirske agencije (NSO) te Njemačke zrakoplovne agencije (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR).