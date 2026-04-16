Budućnost prava je stigla: najavljujemo osmo izdanje konferencije LegalTech

Otkrijte kako ostati relevantnim u svijetu u kojem tehnologija redefinira pravosuđe, od analize ugovora do AI-ja kao standarda – osigurajte ulaznicu za ključni pravni tech događaj 2026. godine

Mreža četvrtak, 16. travnja 2026. u 00:45

Tehnologija više nije samo podrška pravnoj struci – ona polako postaje njezin temelj. Dok se profesija stara dva tisućljeća suočava s najdubljom reformom u svojoj dugoj povijesti, medijska kuća Bug, u suradnji s vodećim stručnjacima u tom području, najavljuje osmu po redu konferenciju LegalTech, koja će se održati 20. svibnja 2026. godine.

Umjetna inteligencija, veliki jezični modeli i big data postaju standard, a tradicionalni načini rada u kaznenom, korporativnom i administrativnom pravu ubrzano odlaze u povijest. Ovogodišnji program LegalTecha fokusira se na ključno pitanje: Jesmo li spremni za vođe novog doba? Dok uprave pravnih fakulteta planiraju zaokrete prema leadership programima, konferencija istražuje kako premostiti jaz koji stvara automatizacija.

Digitalizacija u pravu i regulativi

Ovogodišnji program okuplja kremu pravne i tehnološke scene. Dok se program konferencije još uvijek nadopunjava, već sada možemo iz njega izdvojiti neke od ključnih tema i provokativnih pitanja koje će govornici otvoriti…

Profesor s Pravnog fakulteta u Zagrebu Alan Uzelac analizirat će zašto je pravosuđe godinama ostalo "otporno" na digitalnu transformaciju. O umjetnoj inteligenciji u praksi govorit će Mladen Vukmir (Vukmir i suradnici) i Dino Kožul (Porobija & Špoljarić) – Vukmirovo predavanje bavi se AI-jem i njegovim utjecajem na pravno obrazovanje, sustave i profesiju općenito, dok će Kožul pričati o putu od vježbenika do odvjetnika u eri sveprisutnih AI alata.

Bit će govora i o regulativi i standardima. Dok Marija Bošković Batarelo (Parser Compliance) predstavlja "Digital Omnibus" kao spas za EU regulaciju, Marijana Šarolić Robić otvara diskusiju o tome jesu li AI standardi bolja alternativa od razvikanog europskog AI Act-a.

Bugov suradnik Mihael Mudrić vodi nas na putovanje kroz "Aleksandrijske knjižnice 21. stoljeća", navodeći da su danas kreatori sadržaja "dobrovoljni darivatelji svega", dok odvjetnik Ivan David Ivković predstavlja konkretna tehnološka rješenja za učinkovitiji pravni sustav.

Osigurajte svoje mjesto – uživo ili online

Konferenciju će biti moguće pratiti u prostorima Sveučilišta Algebra Bernays ili putem prijenosa uživo. U prodaji su fizičke i online ulaznice po jedinstvenoj cijeni od 40 € (PDV uključen).

Svi sudionici, bez obzira na vrstu kotizacije, dobivaju i trajni pristup snimkama svih predavanja nakon završetka događaja. Ulaznice se prodaju putem Bug.hr webshopa.

Posebne pogodnosti: Pro digitalni pretplatnici ostvaruju 20% popusta (popust se obračunava automatski nakon prijave u sustav).

Pridružite se stručnjacima koji oblikuju pravo sutrašnjice. Vidimo se 20. svibnja na LegalTechu 2026!

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Profesionalno ozvučenje lokala i terasa.

Odaberi uz stručan savjet

Savjetujemo vas pri odabiru zvučnika prema veličini i tipu prostora. Poslušajte ih uživo u Ronisu Velesajam i odaberite savršeno rješenje za vaš prostor.

Kupi

Technics gramofon po top cijeni

Akcija

SL-40CBT

Gramofon Technics SL-40CBT donosi preciznu, čistu i uravnoteženu reprodukciju vinila zahvaljujući Direct Drive motoru bez jezgre, s izravnim pogonom, FG sustavu detekcije brzine i aluminijskom tanjuru od 1,26 kg

649 € 799 € Kupi

Denon Home nova serija

Novo

Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay 2

Za svoju cijenu, nova Denon Home serija zvučnika zaista donosi iznadprosječne performanse i tehnologiju, što ih čini jednim od najatraktivnijih i najzanimljivijih Denonovih bežičnih hi-fi rješenja do sada.

Kupi

Sennheiser Signature Sound.

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

199 € 329 € Akcija

Predstavlja vrhunac FORTE-serije.

Demo

ARGON AUDIO Forte A55 MK2

Izložbeni primjerak. Aktivni zvučnik - 4 x 80 Watta - Bluetooth 5.0, aptx-HD, optički digitalni ulaz (24bit/96kHz), HDMI ARC - MM ulaz za gramofon, izlaz za subwoofer

899 € 1.099 € Akcija

Pravi hi-fi doživljaj za filmove, glazbu i gaming.

JBL MA510

Kvalitetan kućni kino zvuk uz podršku za 4K i 8K video, Dolby Atmos i DTS:X dekodiranje, Class D pojačanje, Bluetooth i mrežni streaming te jednostavno povezivanje s televizorom, konzolama i drugim izvorima.

789 € Kupi

Snažni zvučnik za zahtjevne slušatelje.

ACOUSTIC ENERGY AE309

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

1.399 € Kupi