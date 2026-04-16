Budućnost prava je stigla: najavljujemo osmo izdanje konferencije LegalTech

Tehnologija više nije samo podrška pravnoj struci – ona polako postaje njezin temelj. Dok se profesija stara dva tisućljeća suočava s najdubljom reformom u svojoj dugoj povijesti, medijska kuća Bug, u suradnji s vodećim stručnjacima u tom području, najavljuje osmu po redu konferenciju LegalTech, koja će se održati 20. svibnja 2026. godine.

Umjetna inteligencija, veliki jezični modeli i big data postaju standard, a tradicionalni načini rada u kaznenom, korporativnom i administrativnom pravu ubrzano odlaze u povijest. Ovogodišnji program LegalTecha fokusira se na ključno pitanje: Jesmo li spremni za vođe novog doba? Dok uprave pravnih fakulteta planiraju zaokrete prema leadership programima, konferencija istražuje kako premostiti jaz koji stvara automatizacija.

Digitalizacija u pravu i regulativi

Ovogodišnji program okuplja kremu pravne i tehnološke scene. Dok se program konferencije još uvijek nadopunjava, već sada možemo iz njega izdvojiti neke od ključnih tema i provokativnih pitanja koje će govornici otvoriti…

Profesor s Pravnog fakulteta u Zagrebu Alan Uzelac analizirat će zašto je pravosuđe godinama ostalo "otporno" na digitalnu transformaciju. O umjetnoj inteligenciji u praksi govorit će Mladen Vukmir (Vukmir i suradnici) i Dino Kožul (Porobija & Špoljarić) – Vukmirovo predavanje bavi se AI-jem i njegovim utjecajem na pravno obrazovanje, sustave i profesiju općenito, dok će Kožul pričati o putu od vježbenika do odvjetnika u eri sveprisutnih AI alata.

Bit će govora i o regulativi i standardima. Dok Marija Bošković Batarelo (Parser Compliance) predstavlja "Digital Omnibus" kao spas za EU regulaciju, Marijana Šarolić Robić otvara diskusiju o tome jesu li AI standardi bolja alternativa od razvikanog europskog AI Act-a.

Bugov suradnik Mihael Mudrić vodi nas na putovanje kroz "Aleksandrijske knjižnice 21. stoljeća", navodeći da su danas kreatori sadržaja "dobrovoljni darivatelji svega", dok odvjetnik Ivan David Ivković predstavlja konkretna tehnološka rješenja za učinkovitiji pravni sustav.

Konferenciju će biti moguće pratiti u prostorima Sveučilišta Algebra Bernays ili putem prijenosa uživo. U prodaji su fizičke i online ulaznice po jedinstvenoj cijeni od 40 € (PDV uključen).

Svi sudionici, bez obzira na vrstu kotizacije, dobivaju i trajni pristup snimkama svih predavanja nakon završetka događaja. Ulaznice se prodaju putem Bug.hr webshopa.

Posebne pogodnosti: Pro digitalni pretplatnici ostvaruju 20% popusta (popust se obračunava automatski nakon prijave u sustav).

