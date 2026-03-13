Usluge e-uprave koristi 72 % ljudi u EU

U 2025. godini 71,9 % ljudi u Europskoj uniji u dobi od 16 do 74 godine koristilo je internetske stranice ili aplikacije javnih tijela

To predstavlja povećanje od 1,9 postotnih bodova u odnosu na 2024. godinu i 4,3 postotna boda u odnosu na 2022., kada je započelo prikupljanje tih podataka.

Zemlje EU s najvećim korištenjem usluga e-uprave bile su Danska (98,0 % stanovnika koristilo je internetske stranice ili aplikacije javnih tijela), Nizozemska (96,2 %), Finska (96,1 %) i Švedska (96,0 %). Nasuprot tome, najniže udjele zabilježile su Rumunjska (24,1 %), Bugarska (36,0 %) i Italija (57,7 %).

Najčešći razlog korištenja usluga e-uprave bilo je dobivanje informacija o uslugama, pogodnostima, zakonima, radnom vremenu ili sličnim temama (44,2 %). Pristup osobnim podacima bio je druga najčešća aktivnost (41,3 %), dok je podnošenje poreznih prijava bilo na trećem mjestu (38,2 %).

Građani EU-a također su koristili usluge e-uprave za zakazivanje termina ili rezervacija (38,1 %), preuzimanje ili ispis službenih obrazaca (36,7 %), primanje službene komunikacije ili dokumenata (36,6 %), traženje službenih dokumenata ili potvrda (20,8 %), pristup javnim bazama podataka ili registrima (20,7 %), traženje naknada ili prava (18,1 %) te podnošenje drugih zahtjeva, potraživanja ili pritužbi (5,7 %).