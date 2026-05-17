Vrijednost Nvidije nadmašuje BDP Njemačke!

Nvidijina tržišna kapitalizacija, koja iznosi 5,7 bilijuna američkih dolara, premašila je njemački BDP od 5,45 bilijuna dolara

Mreža nedjelja, 17. svibnja 2026. u 15:49
📷 wikipedia
Kombinirana vrijednost pet najvećih američkih tvrtki sada premašuje ukupni BDP pet najvećih europskih gospodarstava.

Ekonomska veličina tehnoloških divova i multinacionalnih kompanija brzo je rasla posljednjih godina. Nvidia je sredinom svibnja dosegnula tržišnu kapitalizaciju od 5,7 bilijuna dolara. Tvrtka sada premašuje cijelo gospodarstvo Njemačke — treće najveće na svijetu i najveće u Europi — čiji bruto domaći proizvod (BDP) iznosi 5,45 bilijuna dolara.

Nvidia, američka tvrtka za proizvodnju poluvodiča čiji čipovi pokreću sve, od videoigara do AI sustava, danas je najvrjednija kompanija na svijetu. Nakon što je u listopadu 2025. godine postala prva tvrtka čija je tržišna kapitalizacija premašila 5 bilijuna dolara (4,38 bilijuna eura), njezina je vrijednost sredinom svibnja 2026. dosegnula 5,7 bilijuna dolara (4,89 bilijuna eura).

Tržišna kapitalizacija tvrtki u odnosu na BDP zemalja 📷 IMF and companiesmarketcap.com
Nakon što je već premašila Japan i Ujedinjeno Kraljevstvo po ekonomskoj veličini, sada prema procjenama Međunarodni monetarni fond prestiže i projicirani BDP Njemačke za 2026. godinu.

MMF predviđa da će njemački BDP 2026. godine iznositi 5,45 bilijuna dolara (4,67 bilijuna eura). SAD ostaje najveće svjetsko gospodarstvo s 32,38 bilijuna dolara (27,75 bilijuna eura), a slijedi ga Kina s 20,58 bilijuna dolara (17,87 bilijuna eura).

Budući da je Njemačka najveće europsko gospodarstvo, činjenica da Nvidijina tržišna kapitalizacija premašuje njezin BDP znači da je tvrtka sada „veća” od svakog europskog gospodarstva, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo s 4,26 bilijuna dolara (3,65 bilijuna eura), Francusku s 3,6 bilijuna dolara (3,08 bilijuna eura), Italiju s 2,74 bilijuna dolara (2,35 bilijuna eura) i Španjolsku s 2,09 bilijuna dolara (1,79 bilijuna eura).

Nvidia premašuje ukupni BDP 19 zemalja EU

Alphabet (4,12 bilijuna eura) i Apple (3,75 bilijuna eura) također vrijede više od svakog europskog gospodarstva osim njemačkog. Francuska, s BDP-om od 3,08 bilijuna eura, po ekonomskoj veličini nadmašuje Microsoft (2,61 bilijuna eura) i Amazon (2,46 bilijuna eura). Međutim, obje tvrtke i dalje premašuju BDP Italije od 2,35 bilijuna eura, četvrtog najvećeg gospodarstva na kontinentu.

Ukupni BDP 19 najmanjih gospodarstava EU iznosi 5,02 bilijuna dolara (4,3 bilijuna eura), što je i dalje manje od Nvidijine tržišne kapitalizacije od 5,7 bilijuna dolara (4,88 bilijuna eura).

vrijednost tehnoloških divova u odnosu na BDP europskih zemalja 📷 IMF and companiesmarketcap.com
Pet najvećih američkih tvrtki u usporedbi s pet najvećih europskih gospodarstava

Kombinirana tržišna kapitalizacija pet najvećih američkih kompanija — Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft i Amazon — iznosi 20,81 bilijuna dolara (17,84 bilijuna eura). To premašuje ukupni BDP pet najvećih europskih gospodarstava — Njemačke, Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Italije i Španjolske — koji iznosi 18,14 bilijuna dolara (15,55 bilijuna eura).

Nijedna europska tvrtka ne može se usporediti s američkim tehnološkim divovima

ASML je najviše rangirana europska tvrtka na listi i nalazi se na 21. mjestu s tržišnom kapitalizacijom od 610,69 milijardi dolara (523,66 milijardi eura). Europa trenutačno nema kompaniju usporedive veličine s američkim tehnološkim divovima.

Švicarski farmaceutski div Roche ima tržišnu kapitalizaciju od 335,1 milijarde dolara (287,44 milijarde eura), dok AstraZeneca vrijedi 286,84 milijarde dolara (246 milijardi eura).

📷 veličina tehnoloških tvrtki iz SAD daleko nadmašuje europske tvrtke
Tržišna kapitalizacija i BDP mjere različite stvari. BDP odražava ukupnu vrijednost roba i usluga koje gospodarstvo proizvede tijekom jedne godine, dok tržišna kapitalizacija predstavlja tržišnu vrijednost kompanije i odražava očekivanja investitora o njezinoj budućoj zaradi i potencijalu rasta.

Ipak, ova usporedba pruža upečatljiv primjer razmjera koje su te kompanije dosegle.

