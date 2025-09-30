Tko najviše plaća za internet?

Podaci o stanovništvu Ujedinjenih naroda pokazuju da na Zemlji danas živi 8,20 milijardi ljudi, a taj se broj povećao za 70 milijuna ljudi (+0,9 posto) u usporedbi za isto vrijeme prošle godine

5,78 milijardi ljudi sada koristi mobilne telefone, što je jednako 70,5 posto ukupne svjetske populacije. Broj jedinstvenih mobilnih pretplatnika porastao je za 112 milijuna u posljednjih 12 mjeseci, što predstavlja međugodišnji rast od 2,0 posto . U međuvremenu, podaci pokazuju da pametni telefoni sada čine gotovo 87 posto mobilnih uređaja koji se koriste diljem svijeta.

Početkom 2025. godine internet je koristilo ukupno 5,56 milijardi ljudi, što je rezultiralo penetracijom od 67,9 posto . Broj korisnika interneta povećao se za 136 milijuna (+2,5 posto) tijekom 2024. godine, ali 2,63 milijarde ljudi ostalo je offline početkom 2025. godine.

U takvom svijetu važna je cijena pristupa internetu.

UAE ima najskuplji fiksni internet na svijetu s cijenom od 4,31 dolara po Mbps. Istočna Europa prednjači po pristupačnosti, s Rumunjskom koja iznosi samo 0,01 USD po Mb/s.

Hrvatska je na 38 mjestu u svijetu po cijeni Mb/s koji iznosi 0,08 američkih dolara.



