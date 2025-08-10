Globalni web promet sve više prelazi na mobilne uređaje

U siječnju 2009. godine stolna računala činila su 99,3% globalnog web prometa, dok su mobilni uređaji činili tek neznatnih 0,7%, podaci su Statcountera

Do listopada 2016. godine mobilni promet prvi je put premašio promet s računala, što je označilo ključnu promjenu u načinu na koji ljudi pristupaju internetu.

Od srpnja 2025. godine mobilni uređaji čine 60,5% globalnog web prometa, u usporedbi s 39,5% za stolna računala, što signalizira trajnu dominaciju pregledavanja na mobilnim uređajima u eri nakon pametnih telefona.

Globalno mobilni web promet u svijetu u srpnju bio je 58,39%, desktop promet 40,04% a web promet s tableta 1,57%.

U Europi mobilni web promet u isto vrijeme bio je 53,25%, desktop promet 44,27% a promet s tableta 2,47%.

U srpnju ove godine u Hrvatskoj web promet s mobitela bio je 57,31%, desktop promet 40,78% a web promet s tableta 1,91%.