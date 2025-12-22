Cijene Interneta po državama u 2025. godini

Najskuplji Internet je u Zaljevskim zemljama i zemljama podsaharske Afrike

Mreža ponedjeljak, 22. prosinca 2025. u 11:40

Na vrhu popisa ističu se Ujedinjeni Arapski Emirati s prosječnom cijenom od 4,31 USD po Mb/s - gotovo dvostruko više od druge najskuplje, Gane (2,58 USD), podaci su cijena fiksnog širokopojasnog interneta po megabitu u sekundi (Mb/s) u više od 60 zemalja u 2025. godini We Are Social.

Te visoke cijene često su posljedica ograničene konkurencije, infrastrukturnih izazova i regulatornih čimbenika. Švicarska, Kenija i Maroko također su visoko na listi, a sve premašuju 1,00 USD po Mb/s.

Pristupačan internet u Europi i Aziji

U oštroj suprotnosti, zemlje poput Rumunjske (0,01 USD), Rusije (0,02 USD) i Poljske (0,03 USD) nude neke od najjeftinijih širokopojasnih interneta na svijetu.

Istočna Europa dosljedno prednjači po pristupačnosti, vjerojatno zbog snažne konkurencije i vladinih ulaganja u digitalnu infrastrukturu. Azijske zemlje poput Vijetnama, Kine i Južne Koreje također nude brzi internet po niskim cijenama, neke čak i do 0,05 USD po Mb/s.

Sjedinjene Američke Države ubrajaju se među pristupačnije zemlje, s cijenom interneta od 0,08 dolara po Mb/s. Druga zapadna gospodarstva poput Francuske i Japana također su ispod globalnog prosjeka od približno 0,42 dolara po Mb/s. 



