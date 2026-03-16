Najčešći jezici za web stranice na internetu

Engleski je postao de facto jezik interneta, s daleko većom prisutnošću na webu od bilo kojeg drugog jezika

Međutim, najčešći jezici na webu ne odražavaju nužno broj ljudi koji ih govore kao materinji jezik.

Engleski je najčešći jezik koji se koristi u URL-ovima te čini oko 45 % svih web-stranica.

Njemački je na drugom mjestu s oko 7 % URL-ova, unatoč tome što ima najmanji udio izvornih govornika među jezicima navedenima u podacima. Samo 0,9 % svjetske populacije govori ga kao materinji jezik. Osim u Njemačkoj, govori se i u Austriji, Švicarskoj te u nekim područjima Italije i drugim susjednim europskim zemljama.

Oko 6 % URL-ova napisano je na ruskom jeziku, dok ga 1,8 % svjetske populacije govori kao materinji jezik, uglavnom u bivšim državama Sovjetskog Saveza.

Zanimljivo je da je kineski jedan od najraširenijih jezika na svijetu: 16,3 % svjetske populacije govori ga kao materinji jezik (prvenstveno mandarinski). Ipak, samo oko 5 % URL-ova napisano je na tom jeziku.

Španjolski je također nedovoljno zastupljen u odnosu na broj izvornih govornika. Čini oko 4 % URL-ova, dok ga kao materinji jezik govori 5,9 % svjetske populacije.

Oko 21 % URL-ova spada u kategoriju „ostalo”, što znači da se mnogi jezici pojavljuju samo na manjem broju web-stranica. Uz gore navedene jezike, uključujući japanski i francuski, ostali materinji jezici zajedno čine 68,1 % svjetske populacije.