Mobilni uređaji čine gotovo 60 posto web prometa

U manje od dva desetljeća mobilni uređaji transformirali su se iz nišne pogodnosti u primarni način pristupa internetu

Prema podacima koje je prikupio StatCounter, 2010. godine mobilni promet činio je tek 3 posto globalnih posjeta web stranicama. Do 2017. ta je brojka dosegnula 50 posto, a posljednjih se godina popela na oko 60 posto u prosjeku: 58,5 posto u 2025., uz vrhunac od 61,0 posto zabilježen 2024. godine.

globalni udjeli mobilnog i fiksnog prometa

Procvat mobilnog prometa potaknuli su pristupačni pametni telefoni, širenje platformi koje su prvenstveno namijenjene mobilnim uređajima (poput društvenih mreža i e-trgovine) te brže mreže, poput 5G-a. U mnogim regijama, osobito u dijelovima Azije i Afrike, mobilni uređaji često predstavljaju primarnu, a ponekad i jedinu točku pristupa internetu, čime pomažu u premošćivanju digitalnog jaza i otvaraju nove mogućnosti za komunikaciju, trgovinu i gospodarsko sudjelovanje.