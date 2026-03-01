20 najposjećenijih internetskih stranica na svijetu

U 2026. godini globalnim internetskim prometom dominira mala skupina platformi koje oblikuju način na koji milijarde ljudi pretražuju, gledaju, povezuju se i kupuju na internetu

Mreža nedjelja, 1. ožujka 2026. u 12:10

Prema najnovijim podacima o prometu koje je objavila tvrtka Semrush za siječanj ove godine, Google i YouTube i dalje zauzimaju ogroman udio ukupne internetske pozornosti, daleko ispred ostalih konkurenata.

Istovremeno, sastav vodećih mjesta mijenja se. ChatGPT se pojavio kao jedna od najposjećenijih web stranica na svijetu, što pokazuje koliko su se alati umjetne inteligencije brzo premjestili iz kategorije novosti u svakodnevnu upotrebu.

Pretraživanje i video i dalje vladaju

Tražilice i videoplatforme ostaju okosnica internetske aktivnosti. Samo Google privlači više prometa nego sljedećih pet web stranica zajedno. U međuvremenu, YouTube nastavlja učvršćivati ​​svoju poziciju glavnog svjetskog videosredišta.

Druge platforme za pretraživanje također se pojavljuju među prvih 20 najposjećenijih stranica, uključujući Bing (1,9 milijardi posjeta) i DuckDuckGo (1,8 milijardi posjeta). Čak i Yahoo zadržava snažnu prisutnost zahvaljujući domenama yahoo.com (2,3 milijarde) i yahoo.co.jp (1,8 milijardi), što odražava trajnu vrijednost platformi za pretraživanje i portale.

Brzi uspon ChatGPT-a

Jedna od najznačajnijih promjena je pojava platforme ChatGPT.com. S 5,5 milijardi posjeta u siječnju ove godine zauzima peto mjesto - ispred Reddita (5,1 milijarda), Wikipedije (4,3 milijarde) i X-a (3,8 milijardi).

ChatGPT se prvi put ušao među 15 najposjećenijih stranica početkom 2024. godine, nešto više od godinu dana nakon lansiranja. Njegov uspon pokazuje koliko su se alati umjetne inteligencije integrirali u svakodnevne radne procese – od pisanja i istraživanja do programiranja i osmišljavanja ideja.

Društvene mreže, kupovine i streaming

Društvene mreže ostaju dominantna sila. Facebook (9,5 milijardi) i Instagram (6,1 milijarda) nalaze se među prvih pet stranica, dok X (3,8 milijardi) i TikTok (2,2 milijarde) i dalje dominiraju globalnom publikom.

Platforme za internetsku trgovinu poput Amazona (2,5 milijardi) i Temua (1,6 milijardi) također se nalaze među najposjećenijim stranicama, što ističe razmjere online maloprodaje. U međuvremenu, Netflix (1,5 milijardi) i Weather.com (1,6 milijardi) pokazuju da zabava i informacije u stvarnom vremenu stalno privlače velik broj korisnika.

Općenito, tvrtke sa sjedištem u SAD-u dominiraju popisom, čineći veliku većinu od 20 najboljih web stranica. Međutim, popis također uključuje platforme iz Kine, Kanade i Francuske.

