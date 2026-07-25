43 % farmi u EU ima pristup internetu

U 2023. godini oko 43 % poljoprivrednih gospodarstava u EU izjavilo je da ima pristup internetu

Neke sjevernoeuropske i srednjoeuropske zemlje poput Danske, Njemačke, Slovačke, Latvije, Češke i Austrije imale su stope iznad 90 %.

Informacijske sustave za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvima – digitalne platforme za poljoprivredne operacije – koristilo je oko 11 % poljoprivrednih gospodarstava u EU, pri čemu Francuska ima najveću stopu usvajanja (oko 60 %). Nasuprot tome, usvajanje robotike (strojeva sposobnih za autonomni rad bez izravne ljudske intervencije) bilo je relativno nisko, pokrivajući oko 7 % svih poljoprivrednih gospodarstava.

U 2023. godini oko 18 % poljoprivrednih gospodarstava s korištenim poljoprivrednim površinama (KPP) primjenjivalo je neku vrstu tehnologije ili prakse precizne poljoprivrede kao što je robotika za sredstva za zaštitu bilja, prskanje sredstvima za zaštitu bilja u trakama, tehnike promjenjive stope (automatizirana precizna primjena poljoprivrednih resursa na određenu lokaciju pomoću podataka generiranih senzorima, satelitima ili GPS-om), precizno praćenje usjeva i analiza tla. Ta su poljoprivredna gospodarstva upravljala s oko 44 % ukupnih KPP EU-a.

Na razini zemalja postojale su znatne razlike u iskorištavanoj poljoprivrednoj površini (KPP) kojom upravljaju poljoprivredna gospodarstva koja koriste tehnologije precizne poljoprivrede. Luksemburg, Finska i Estonija imali su najveće udjele (iznad 75 %), dok su najniži bili na Cipru (oko 1 %), u Grčkoj i Rumunjskoj (između 10 % i 15 %).