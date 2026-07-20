75 % mladih Europljana ima barem osnovne digitalne vještine

U 2025. godini 74,6 % mladih u dobi od 16 do 24 godine u Europskoj uniji posjedovalo je barem osnovne digitalne vještine

Među državama članicama, najveći udio mladih s barem osnovnim digitalnim vještinama zabilježen je u Danskoj (92,1 %), a slijede Češka (91,7 %) i Malta (91,5 %).

S druge strane, samo su dvije zemlje EU-a imale udio manji od 60 %: Bugarska (52,8 %) i Rumunjska (53,3 %).

Veći udio mladih žena

Na razini EU-a, udio mladih žena u dobi od 16 do 24 godine s barem osnovnim digitalnim vještinama iznosio je 75,9 %, što je više od udjela mladih muškaraca iste dobi, koji je iznosio 73,3 %.

Sličan obrazac zabilježen je u 22 države članice. Najveće razlike u korist mladih žena evidentirane su na Cipru, gdje je razlika iznosila 18,8 postotnih bodova (73,9 % prema 55,1 %), zatim u Sloveniji s razlikom od 11,6 postotnih bodova (73,5 % prema 61,9 %) te u Austriji s 9,1 postotnim bodom (82,7 % prema 73,6 %).

U preostalih pet država članica veći je udio mladih muškaraca imao barem osnovne digitalne vještine.

Najizraženija razlika zabilježena je na Malti, gdje je udio muškaraca bio veći za 4,6 postotnih bodova (93,6 % prema 89,1 %), te u Rumunjskoj, s razlikom od 4,0 postotna boda (55,1 % prema 51,1 %).

Pokazatelj digitalnih vještina (Digital Skills Indicator – DSI) složeni je pokazatelj koji se temelji na odabranim aktivnostima povezanima s korištenjem interneta i softvera. Obuhvaća pet područja: informacijsku i podatkovnu pismenost, komunikaciju i suradnju, izradu digitalnog sadržaja, sigurnost te rješavanje problema.

Pretpostavlja se da osobe koje su obavljale određene digitalne aktivnosti posjeduju odgovarajuće vještine. Kako bi se smatralo da imaju barem osnovne digitalne vještine, ispitanici moraju biti sposobni obaviti najmanje jednu aktivnost iz svakog od navedenih područja.