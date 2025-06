Veliki proizvođači napuštaju DDR4 memoriju

Samsung i SK Hynix već su bili poslali obavijesti o kraju životnog vijeka za DDR4 memorije za računala. Sada je to navodno učinio i Micron.

Očekuje se kako će cijene DDR4 memorije naglo porasti jer glavni dobavljači memorije postupno ukidaju proizvodnju u korist DDR5 DRAM-a. Samsung i SK Hynix već su bili poslali obavijesti o kraju životnog vijeka za DDR4 memorije za računala. Sada je to navodno učinio i Micron, koji bi mogao smanjiti proizvodnju u naredna dva do tri mjeseca.

Dok većina modernih PC platformi koristi DDR5 memoriju, DDR4 se obično nalazila u starijim Intelovim PC platformama (Core procesori od 6. do 10. generacije, do Comet Lakea), kao i u AMD-ovim čipovima Ryzen koji su koristili AM4 (do generacije Ryzen 5000).

TrendForce očekuje kako će cijene DDR4 memorije za osobna računala porasti za 13 do 18 posto u drugom tromjesečju, uz moguće dodatno povećanje tijekom trećeg kvartala. To ne znači da će DDR4 memorija potpuno nestati jer bi proizvodnju mogli preuzeti manji igrači kao što su Nanya i Huabang, kao i ChangXin Storage.