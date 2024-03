Za rast potražnje za GPU-ovima nije odgovorna umjetna inteligencija, kaže analitičar

Prema podacima analitičarske tvrtke Jon Peddie Research (JPR), isporuke grafičkih procesora za potrošače snažno rastu, ali ne zbog pojave generativne umjetne inteligencije.



U četvrtom tromjesečju 2023. godine bile su veće za 32 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, pa je isporučeno 9,5 milijuna primjeraka. Bilo je to 6,8 posto više nego u prethodnom kvartalu.



Što je dovelo do tolike potražnje, ako ne umjetna inteligencija?



Jon Peddie je za Register rekao kako su računala s GPU-ima za umjetnu inteligenciju prisutna već desetak godina. Umjetnu se inteligenciju, smatra on, koristi kao marketinški alat za prodaju sustava s neuralnim procesorima, za koje aplikacije još treba optimizirati kako bi se radno opterećenje podijelilo između različitih akceleratora.

Stabilizacija tržišta

Iako će neki ljudi doista kupiti nove sustave kako bi eksperimentirali s umjetnom inteligencijom na lokalnoj razini, Peddie ne očekuje kako će to dovesti do značajnog porasta potražnje za grafičkim karticama.

Umjesto toga, prodaju generira poboljšana dostupnost koja snižava cijene, zbog čega su nove grafičke kartice privlačnije potrošačima. Nakon porasta cijena do kojeg je došlo tijekom pandemije koronavirusa uzročnika bolesti COVID-19 i procvata kriptovaluta, uslijedila je stabilizacija tržišta.

Cijene su pale, a tržišna potražnja je ponovno više sezonski uvjetovana.

Recimo, brojni Nvidijini GPU-ovi serije Super, predstavljeni u siječnju, došli su s cijenama nižim od modela koji nisu u toj seriji. AMD i Intel su u međuvremenu predstavili nove jeftinije modele za one kojima FPS rate u 4K razlučivosti nije bitan.

Ti su potezi također vjerojatno i pokušaj čišćenja inventara starijih modela prije dolaska novih proizvoda kasnije ove godine.

Prema podacima JPR-a, Nvidia je zadržala položaj dominantnog igrača u grafičkoj areni za stolna računala, s 80 posto tržišnog udjela.

No, AMD je zabilježio najveći rast tijekom blagdanskog kvartala - 17 posto u odnosu na prethodno tromjesečje i 117 posto u usporedbi s istim razdobljem lani - što mu je donijelo porast tržišnog udjela od sedam posto.

Nvidia je u istom razdoblju rasla za 4,7 posto (prethodni kvartal), odnosno 22,3 posto (prošla godina), pa su izgubili dva posto tržišnog udjela. Ipak, ne treba očekivati veći preokret jer su AMD i Nvidia fokusirani na različite tržišne segmente.

Intel, koji se pokušava probiti sa serijom Arc, zasad u tome nije uspješan. Izgubili su jedan posto tržišnog udjela u odnosu na 2022. godinu. Moguće je kako kupci čekaju njihovu seriju Alchemist, najavljenu za kasnije ove godine.