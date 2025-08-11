Velike tehnološke tvrtke s najviše AI čipova

Tome treba pridodati i Googleovih 320 000 prilagođenih TPU-ova posebno dizajniranih za ubrzavanje zadataka strojnog učenja.

Microsoft (uključujući OpenAI) zauzima drugo mjesto sa 660.000 AI čipova, što odražava njegova agresivna ulaganja u infrastrukturu i razvoj modela.

Meta (400.000) i Amazon (290.000) slijede iza njih, još uvijek upravljajući značajnim računalnim kapacitetom, ali u znatno manjoj mjeri od Googlea ili Microsofta.

Vodeće svjetske tehnološke tvrtke - Google, Microsoft, Meta i Amazon - posjeduju AI računalnu snagu ekvivalentnu stotinama tisuća NVIDIA H100. Ta računalna snaga koristi se i za njihov interni razvoj umjetne inteligencije i za korisnike u cloudu, uključujući mnoge vrhunske AI laboratorije poput OpenAI-a i Anthropica. Google bi mogao imati pristup ekvivalentu od preko milijun H100, uglavnom iz svojih TPU-ova. Microsoft vjerojatno ima najveću pojedinačnu zalihu NVIDIA akceleratora, s oko 500 tisuća H100 ekvivalenata. Procjene temeljene na prihodima i isporukama TPU-a tvrtke NVIDIA od 2022. do sredine 2024. godine