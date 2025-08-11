Jesu li SMR rješenje za sve veću potrošnju energije podatkovnih centara

Mali modularni reaktori (SMR) budućnost su nuklearne energije i mogli bi postati važna strateška izvozna industrija u sljedeća dva desetljeća

Mali modularni reaktori (SMR) su mali nuklearni reaktori koji se mogu brzo postaviti i proizvoditi energiju na malom prostoru. SMR-ovi se grade u tvornicama, isporučuju i sastavljaju s manjim rizikom i troškovima od običnih nuklearnih elektrana.

Mali modularni reaktori (SMR) spremni su transformirati energiju podatkovnih centara do 2050. godine, nudeći čistu, stabilnu i lokalnu energiju. Izgrađeni u tvornicama i jednostavni za implementaciju, SMR-ovi smanjuju ovisnost o fosilnim gorivima i tradicionalnoj mreži. Njihov kompaktni dizajn odgovara hiperskalnim i kolokacijskim podatkovnim centrima gdje su vrijeme rada i stabilnost napajanja ključni, posebno za AI radna opterećenja.

Kina, Indija i SAD prednjače u primjeni SMR-a, a predviđa se da će Kina do 2050. godine koristiti 346 SMR-ova. Tehnološki divovi poput Amazona, Googlea i Microsofta ulažu velika sredstva, integrirajući SMR-ove u dugoročne strategije održivosti i energetske otpornosti. SMR-ovi će postati ključni za energetsko zoniranje i ciljeve neto nulte emisije, mijenjajući krajolik cloud computing infrastrukture.