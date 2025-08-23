Google i NASA testiraju telemedicinu za astronaute

CMO-DA bi mogao pomoći astronautima pri autonomnom dijagnosticiranju i liječenju. Koristi tehnike obrade prirodnog jezika i strojnog učenja za analize zdravlja i performansi posade u stvarnom vremenu.

Američka svemirska agencija NASA udružila se s Googleom na projektu usmjerenom na osiguranje zdravlja i dobrobiti posade na dugotrajnim misijama. Inicijativa uključuje istraživanje je li moguće ponuditi detaljne dijagnoze i liječenje na daljinu kada zdravstveni problem izlazi izvan baze znanja astronauta i kada je komunikacija u stvarnom vremenu sa Zemljom ograničena.

Između ostalog, provjerit će automatizirani sustav za podršku kliničkom odlučivanju poznat kao "Digitalni asistent za medicinskog službenika posade" (CMO-DA). Riječ je o alatu s multimodalnim sučeljem koji koristi umjetnu inteligenciju.



CMO-DA bi mogao pomoći astronautima pri autonomnom dijagnosticiranju i liječenju simptoma. Koristi tehnike obrade prirodnog jezika i strojnog učenja kako bi pružio analize zdravlja i performansi posade u stvarnom vremenu. Dizajniran je za podršku određenom medicinskom službeniku posade ili kirurgu leta u održavanju zdravlja posade i donošenju medicinskih odluka temeljenih na podacima i prediktivnoj analitici.

Rani rezultati početnih ispitivanja bili su obećavajući. NASA i Google sada surađuju s liječnicima kako bi poboljšali tehnologiju s ciljem korištenja u budućim svemirskim misijama. Kina je nedavno implementirala svoj prvi model umjetne inteligencije na svemirskoj postaji Tiangong.