Jesmo li nehotice poslali bakteriju na Mars?

Tersicoccus phoenicis ne samo što je preživjela rigorozni tretman kojem bivaju podvrgnute čiste sobe, već je uspjela izbjeći i provjere sterilizacije

Miroslav Wranka nedjelja, 7. prosinca 2025. u 15:22
Tersicoccus phoenicis 📷 NASA
Tersicoccus phoenicis NASA

Američka agencija NASA je 2007. godine otkrila potpuno novu bakteriju, Tersicoccus phoenicis, koja se skrivala unutar dvije odvojene čiste sobe - prostorije za proizvodnju svemirskih letjelica dezinficirane do krajnjih granica - koje su međusobno udaljene 4.000 kilometara. Godinama nije bilo jasno kako je tamo dospjela. Rad objavljen u časopisu Environmental Microbiology konačno nudi odgovor: ona hibernira, pa su znanstvenici mislili kako je mrtva.

Svemirske letjelice gradi se u specijaliziranim čistim sobama kako bi se spriječilo neočekivane kontaminacije tijekom svemirskih misija, kako astronauta, tako i izvanzemaljskih lokacija. 

U tu svrhu znanstvenici poduzimaju neke ekstremne mjere, uključujući, ponovljeno zagrijavanje, sušenje, kemijsko čišćenje plinovima, ultraljubičasti tretman i zračenje. Zatim mikrobiolozi provode još jednu provjeru sterilizacije radi potvrde kako ništa nije živo.

T. phoenicis ne samo što je preživjela ovaj tretman, već je uspjela izbjeći i provjere sterilizacije. 

Tjedan dana mirovanja

Za svoj eksperiment, tim je lišio T. phoenicis svih hranjivih tvari i stavio ih na sterilne staklene Petrijeve ploče kako bi ih maksimalno dehidrirao. Otkrili su kako su bakterije unutar 48 sati od ovog procesa "ubijanja" ušle u stanje mirovanja. 

Izgledalo je kao da su mrtve. Takvima su ostale sljedećih sedam dana, čak i nakon što su ih istraživači pokušali probuditi iz mirovanja ponovnim uvođenjem hrane. Ali, definitivno nisu bile mrtve - izlaganje određenoj bjelančevini "oživjelo" je njihove biološke aktivnosti.

Jedna od čistih soba u kojoj su znanstvenici prvi put otkrili T. phoenicis bila je korištena tijekom priprema za NASA-in lander Phoenix Mars, koji je uspješno otputovao na naš susjedni planet. Ako su ove bakterije – i potencijalno druge slične njima – tako dobre u skrivanju, postoji li ikakva šansa da su završile na Marsu neotkrivene?

Nije nemoguće, ali izgledi kako će nešto što je na površini Marsa preživjeti tijekom duljeg razdoblja nisu naročito veliki. Moguće je i kako je T. phoenicis evoluirala kako bi se prilagodila čistim sobama svemirskih letjelica, pošto dosad nije pronađena nigdje drugdje u svijetu.



Naš favorit mjeseca

KEF Q3 Meta & Marantz Melody X

Donosimo spoj elegancije i kvalitetnog zvuka – Marantz Melody X M-CR612 mrežni CD receiver kao svestran izvor i KEF Q3 Meta zvučnici kao precizan, izražajan i nagrađivan par zvučnika.

Kupi

Vrhunski Wireless zvučnik kojega Vaša glazba zaslužuje.

Akcija

NAIM Mu-so 2nd generation + GRATIS maska

Chromecast, AirPlay 2, TIDAL, Spotify, Bluetooth, Roon-Ready, Internet Radio, UPnP, HDMI ARC, Multiroom, digitalni i analogni ulazi, USB, podrška za aplikacije (iOS i Android), kompenzacija prostorije, alarm i sat.

1.099 € 1.299 € Akcija

Aktivni zvučnici s integriranim A/B pojačalom.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

Aktivni 2-smjerni zvučnici s 125mm keramičko-aluminijskim wooferom i 25mm aluminijskim visokotoncem pružaju raspon 42Hz–28kHz, snažno pojačalo od 100W, RCA/XLR ulaze, prilagodbu tona i elegantan MDF kabinet s magnetskim maskama.

1.192 € 1.490 € Kupi

Poništavanje buke svjetske klase.

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Headphones ANC

Bežične slušalice s aktivnim poništavanjem buke, ugrađenim mikrofonom, Bluetooth 5.3 povezivanjem i 24 sata baterije. Udoban dizajn s podesivom trakom, proteinskom kožom i uklonjivim jastučićima te USB-C punjenjem pruža vrhunsko iskustvo slušanja.

375 € 419 € Kupi

Ekskluzivna Flax membrana i TAM visokotonac.

Akcija

FOCAL Aria Evo X No1

Dvosmjerni bass-reflex bookshelf zvučnici s 16,5cm Flax bas/srednjetoncem i Al/Mg TAM visokotoncem pružaju frekvencijski odziv 55Hz–30kHz, osjetljivost 89,5dB i impedanciju 8Ω. Kompaktne dimenzije i snažna izvedba idealni su za kvalitetan stereo sustav.

1.123 € 1.498 € Akcija

Smart soundbar s Dolby Atmosom.

Akcija

BOSE Smart soundbar

Smart soundbar s Dolby Atmosom i AI načinom dijaloga pruža potpunu audio imerziju, jasne glasove i kontrolu putem Bose aplikacije. WiFi i Bluetooth 5.0 omogućuju jednostavno povezivanje, a u paketu dolaze svi potrebni kabeli i daljinski upravljač.

529 € 589 € Akcija

Dizajniran za vrhunski zvuk.

PRO-JECT E1.2 gramofon

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina (33/45 o/min) pruža stabilan rad, tihi ležaj, wow & flutter do 0,23%, S/N omjer 65 dB te laganu, preciznu ručku. Dolazi s pokrovom, adapterom za singlove i napajanjem.

329 € Kupi

12. generacija Uni-Q s MAT™ drivera.

Akcija

KEF LS50 Meta

Dvostazni bass-reflex zvučnici s Uni-Q aluminijskim driverima i Metamaterial Absorption tehnologijom pružaju precizan zvuk, raspon 47Hz–45kHz, maksimalni output 106dB i preporučenu snagu pojačala 40–100W. Kompaktni dizajn i vrhunska izvedba za audiofile.

1.399 € Kupi