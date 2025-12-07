Jesmo li nehotice poslali bakteriju na Mars?

Američka agencija NASA je 2007. godine otkrila potpuno novu bakteriju, Tersicoccus phoenicis, koja se skrivala unutar dvije odvojene čiste sobe - prostorije za proizvodnju svemirskih letjelica dezinficirane do krajnjih granica - koje su međusobno udaljene 4.000 kilometara. Godinama nije bilo jasno kako je tamo dospjela. Rad objavljen u časopisu Environmental Microbiology konačno nudi odgovor: ona hibernira, pa su znanstvenici mislili kako je mrtva.



Svemirske letjelice gradi se u specijaliziranim čistim sobama kako bi se spriječilo neočekivane kontaminacije tijekom svemirskih misija, kako astronauta, tako i izvanzemaljskih lokacija.



U tu svrhu znanstvenici poduzimaju neke ekstremne mjere, uključujući, ponovljeno zagrijavanje, sušenje, kemijsko čišćenje plinovima, ultraljubičasti tretman i zračenje. Zatim mikrobiolozi provode još jednu provjeru sterilizacije radi potvrde kako ništa nije živo.



T. phoenicis ne samo što je preživjela ovaj tretman, već je uspjela izbjeći i provjere sterilizacije.

Tjedan dana mirovanja

Za svoj eksperiment, tim je lišio T. phoenicis svih hranjivih tvari i stavio ih na sterilne staklene Petrijeve ploče kako bi ih maksimalno dehidrirao. Otkrili su kako su bakterije unutar 48 sati od ovog procesa "ubijanja" ušle u stanje mirovanja.



Izgledalo je kao da su mrtve. Takvima su ostale sljedećih sedam dana, čak i nakon što su ih istraživači pokušali probuditi iz mirovanja ponovnim uvođenjem hrane. Ali, definitivno nisu bile mrtve - izlaganje određenoj bjelančevini "oživjelo" je njihove biološke aktivnosti.



Jedna od čistih soba u kojoj su znanstvenici prvi put otkrili T. phoenicis bila je korištena tijekom priprema za NASA-in lander Phoenix Mars, koji je uspješno otputovao na naš susjedni planet. Ako su ove bakterije – i potencijalno druge slične njima – tako dobre u skrivanju, postoji li ikakva šansa da su završile na Marsu neotkrivene?



Nije nemoguće, ali izgledi kako će nešto što je na površini Marsa preživjeti tijekom duljeg razdoblja nisu naročito veliki. Moguće je i kako je T. phoenicis evoluirala kako bi se prilagodila čistim sobama svemirskih letjelica, pošto dosad nije pronađena nigdje drugdje u svijetu.