SAD u diplomatskoj ofenzivi protiv europskih tehno zakona

Administracija predsjednika Donalda Trumpa uputila je američke diplomate u Europi na pokretanje lobističke kampanje protiv europskog Zakona o digitalnim uslugama, za koji službeni Washington tvrdi kako guši slobodu govora i nameće troškove američkim tehnološkim tvrtkama. U uputama koje je potpisao američki državni tajnik Marco Rubio navedeno je kako je Europska unija provodila nepotrebna ograničenja slobode izražavanja nastojeći se boriti protiv govora mržnje i dezinformacija.

Trump je borbu protiv cenzure - posebno ono što on vidi kao gušenje konzervativnih glasova online – postavio kao jednu od glavnih tema njegove administracije. Najviši američki dužnosnici, uključujući potpredsjednika JD Vancea, optužili su europske dužnosnike za cenzuru Amerikanaca. Unija te optužbe odbacuje.

Prema uputama koje su procurile u javnost, Rubio je zadužio je diplomate u američkim veleposlanstvima u Europi na redovnu komunikaciju s europskim vladama i vlastima za digitalne usluge kako bi prenijeli američku zabrinutost zbog zakonskih odredbi i troškova. Cilj je gradnja podrške za izmjenu ili ukidanje Zakona o digitalnim uslugama i drugih propisa, a diplomati su dobili i upute kako se zakoni u Europi mijenjaju.